¡Las aventuras en Ooo no terminan! A mediados de 2020, el servicio de ‘streaming’ HBO Max (que va a llegar muy pronto a Colombia) comenzó a emitir especiales llamados ‘Distant Lands’, protagonizados por los más queridos personajes de Adventure Time. El primero nos llevó a otro planeta al lado de BMO y el siguiente nos mostró la relación de la Dulce Princesa con Marceline. Ahora les llegó a Finn y Jake el turno de protagonizar una nueva historia.

Adventure Time: Distant Lands – Together Again promete mostrarnos «la más grande aventura de Finn y Jake». Lo que vemos en el tráiler que acompaña esta nota parece estar a la altura de esa aseveración. Vemos mucha acción y… ¿está Finn peleando con Jake? Eso nos preocupa mucho, sobre todo si tomamos en cuenta de los que nos enteramos al final de Obsidian, el episodio de la Dulce Princesa y Marceline.

Este será el tercero de los cuatro especiales planeados sobre la serie. El cuarto de ellos tendrá como personaje principal a Mentita (Cinnamon Butler) y se desarrollará en una academia de magia. ¿Estaremos ante una parodia de Harry Potter?

Adventure Time: Distant Lands – Together Again se estrenará el 20 de mayo de 2021 en las regiones en las que ya está disponible HBO Max. En Colombia y el resto de Latinoamérica tendremos que esperar a que ese servicio llegue en junio para disfrutar de este junto a los dos especiales anteriores. Todavía no hay una fecha definida para el cuarto.

