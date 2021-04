The Flash: tras más de 5 años, la filmación de la película ha empezado

Anunciada en 2014, la película The Flash ha tenido una producción llena de complicaciones. Bajo la prevista dirección de Phil Lord y Chris Miller —mejor conocidos por 21 Jump Street (2012)—, la cinta estaba planeada para 2018. Sin embargo, el dúo terminó evacuando el proyecto por conflicto de horarios. Desde ese entonces, múltiples candidatos llegaron para ocupar la silla de director. Sin embargo, la mayoría abandonó el proyecto por diferencias creativas. Esto conllevó a que el estreno de The Flash fuera aplazado de forma constante.

No fue hasta 2019 que The Flash encontró su director definitivo: Andy Muschietti, mejor conocido por dirigir It (2017) y su secuela. También se confirmó que Christina Hodson —responsable del guion de Bumblebee (2019) y Birds of Prey (2020)— será la guionista del filme. Sin embargo, la filmación continuó siendo aplazada por culpa de la pandemia.

Ahora, después de tantos años de incertidumbre, Muschietti ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram que la filmación de The Flash finalmente ha empezado.

¿De qué tratará la película The Flash?

Dentro del marco de DC Fandome, Barbara Muschietti —productora de la cinta y hermana del director— dio a conocer que la historia de The Flash beberá bastante de la saga de cómics Flashpoint. Esto no solo implicará la aparición de personajes pertenecientes a universos paralelos —ya se ha confirmado que habrá más de un Batman en la cinta—, sino la oportunidad de reiniciar el Universo Extendido de DC para abarcar nuevas narrativas.

¿Qué actores estarán involucrados?

Varias versiones de Batman, incluidas las de Ben Affleck y Michael Keaton, estarán en la película The Flash.

Además de Ezra Miller, actor que ha interpretado al velocista desde su primera aparición en Batman vs Superman: El origen de la justicia (2016), se ha confirmado la presencia de otros actores. Ron Livingston y Maribel Verdú darán vida a Henry y Nora Allen, respectivamente. También se ha confirmado la presencia de Kiersey Clemons (Iris West) y Sasha Calle (Supergirl). Saoirse-Monica Jackson y Rudy Mancuso también estarán en la cinta.

Sin embargo, estos no son los únicos actores confirmados. Acompañando la información compartida por su hermana, Andy Muschietti ha dado a conocer que Michael Keaton y Ben Affleck estarán presentes en la película The Flash como diferentes versiones de Batman.

¿Cuándo será la fecha de estreno de la película The Flash?

La fecha de estreno de la película The Flash está planeada para el 22 de noviembre de 2022.

Fuente: cuenta oficial de Andy Muschietti en Instagram