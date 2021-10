Aunque no hubo tráiler —al fin y al cabo, las filmaciones no comenzaron hasta el pasado mes de abril—, mucha información sobre The Flash se dio a conocer en la primera edición de DC FanDome. ¡Qué apropiado que la edición más reciente de este evento haya sido el escenario en el que debutó el primer ‘teaser’ de The Flash, un vistazo al multiverso de DC!

El adelanto de The Flash deja ver el nuevo traje de Barry Allen (Ezra Miller) y a dos aliados que lo acompañarán en la película: Supergirl (Sasha Calle) y Batman (Michael Keaton).

¿Cuándo será la fecha de estreno de The Flash?

La fecha de estreno de la película The Flash está planeada para el 4 de noviembre de 2022. Sin embargo, DC FanDome 2021 ha aclarado que la producción de The Flash aún no ha terminado.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

El ‘teaser’ de la película The Flash presentado en DC FanDome 2021 deja ver que Barry Allen tendrá varios aliados, entre los cuales se encuentran versiones alternativas de Supergirl y Batman.

Andy Muschietti, conocido por dirigir It (2017) y su secuela, es el director de The Flash. Christina Hodson, responsable del guion de Bumblebee (2019) y Birds of Prey (2020), ejerce como guionista. Michael Disco —que fue productor en Rampage: Devastación— y Barbara Muschietti —conocida por ser productora de It y su secuela— son los productores del proyecto. El largometraje contará con las actuaciones de Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Kiersey Clemons, Maribel Verdú y Ron Livingston.

¿De qué trata The Flash?

Dentro del marco del primer DC FanDome, Barbara Muschietti dio a conocer que la historia de The Flash beberá bastante de la serie de cómics Flashpoint. En esta, Barry Allen viaja al pasado para evitar el asesinato de su madre. Sin embargo, esto provoca la creación de una nueva línea de tiempo con versiones alternativas los héroes de DC.

Esto no solo implica la aparición de personajes pertenecientes a universos paralelos —al fin y al cabo, ya se ha confirmado que habrá más de un Batman en la película—, sino la oportunidad de reiniciar el Universo Extendido de DC con el fin de abarcar nuevas narrativas.

Fuente: DC FanDome 2021