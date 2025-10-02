Cine y TV

Frankenstein de Guillermo del Toro permite conocer el punto de vista de La Criatura en su tráiler

“Si no me permites amar, entonces me entregaré a la ira”.

La nueva película de Frankenstein de Guillermo del Toro parece asemejarse mucho más a la novela homónima de Mary Shelley de 1818. Mientras que el ‘teaser’ de la película contaba la historia desde el punto de vista de Victor Frankenstein, este primer tráiler completo de Frankenstein de Guillermo del Toro cuenta con la voz en off de La Criatura (Jacob Elordi). Ya no es el gruñón con fuerza bruta de las películas clásicas, sino un ser humano culto y profundo que lucha por comprender a su creador (Oscar Isaac).

Vemos escenas de su génesis durante una tormenta eléctrica, lo que parece ser un momento de pasión entre el monstruo y Elizabeth Harlander (Mia Goth); una escena en el Ártico, donde un barco encalla y donde Víctor y La Criatura se cazan mutuamente. Todos estos elementos son, en mayor o menor medida, congruentes con la obra maestra de Shelley.

Del Toro lleva más de una década trabajando en su apasionante proyecto Frankenstein. En la última convención de Netflix, lo describió como «la culminación de un viaje que ha ocupado la mayor parte de mi vida. Los monstruos se han convertido en mi sistema de creencias personal. Hay rastros de Frankenstein en mis películas».

Frankenstein se estrena en Netflix el 7 de noviembre.

