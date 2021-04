Las películas de superhéroes llevan más de dos décadas convertidas en las máximas representantes de los ‘blockbusters’ hollywoodenses. En ese tiempo, diferentes estudios y artistas han exprimido al máximo las historias de superhéroes y han explorado toda clase de géneros con este tipo de personajes. Estos van desde dramas históricos hasta comedias. Fuerza Trueno, la cual podemos encontrar en Netflix, no es más que otro intento de hacernos reír a costa de los superhéroes.

¿Lo logra? No realmente. Hay momentos que nos hicieron soltar una carcajada, pero la mayoría de bromas resultan torpes y causan más vergüenza que gracia. Esto es una decepción, pues el talento actoral y cómico con el que cuenta resulta desaprovechado.

Cuando se trata de comedias protagonizadas por Melissa McCarthy, no parece haber término medio: nos matan de la risa o son un desastre. Filmes como Armadas y peligrosas (The Heat), Spy: una espía despistada y Las cazafantasmas nos han demostrado todo el carisma y gracia que tiene esta actriz. Sin embargo, hay muchas más que resultan aburridas o grotescas. Curiosamente, muchas de estas fueron dirigidas por su esposo: Ben Falcone. Fuerza Trueno es parte de esa lista.

Esta es la historia de dos mujeres que solían ser mejores amigas en el colegio y la universidad. Por un lado, Lydia (McCarthy) es arriesgada, despreocupada y algo torpe. Por otro, Emily (Octavia Spencer) es precavida e inteligente. Esta última tiene como propósito en la vida crear una fórmula científica que le dé superpoderes para luchar contra los ‘Malhechores’, supervillanos que tienen asolada a Chicago. Las diferencias de personalidad hacen que estas amigas se distancien. Sin embargo, se reencuentran dos décadas después: justo cuando Emily está a punto de hacer su sueño realidad.

A causa de su torpeza, Lydia termina usando parte de la fórmula y adquiriendo superfuerza. Emily se queda con la capacidad de volverse invisible. No teniendo más opción que trabajar juntas, forman un equipo llamado Fuerza Trueno para luchar contra un grupo de Malhechores liderados por un aspirante a la alcaldía de la ciudad.

Este planteamiento era suficientemente sólido para ofrecer una buena historia. Además, McCarthy ya ha demostrado muchas veces su buen trabajo con este tipo de personajes y como parte de la clásica ‘pareja dispareja’. Solo hay que ver su divertido papel en Armadas y Peligrosas al lado de Sandra Bullock. Pero el terrible guion, descuidada edición y falta de química arruinaron todo el potencial que tenía.

Octavia Spencer es una gran actriz y tiene un Óscar, Globo de Oro y varios premios SAG para demostrarlo. No obstante, da verdadera lástima ver lo que hace en Fuerza Trueno. Su actuación parece desganada e inconsistente. Emily, su personaje, parece cambiar de personalidad entre escenas y no tiene equilibrio cómico con el personaje de McCarthy. Eso hace que sus interacciones sean bastante aburridas.

Afortunadamente, hay un personaje que sí tiene química con McCarthy. El genial Jason Bateman interpreta a un villano llamado el Cangrejo y resulta tan absurdo como hilarante. Los momentos entre ellos carecen de cualquier lógica, pero resulta claro que los actores se están divirtiendo con la ridícula premisa de su relación y la llevan al extremo. Creemos que Fuerza Trueno hubiera resultado mucho mejor si se hubiera enfocado en este tono, que tiene más en común con los clásicos protagonizados por Leslie Nielsen que con otras comedias de superhéroes.

Otro elemento que no funciona en absoluto es su construcción de mundo. La idea detrás de los Malhechores resulta forzada y todo lo que se dice sobre una Chicago agobiada por sus crímenes no encaja para nada con lo que vemos en el desarrollo. Los poderes de los personajes no tienen consistencia entre escenas. También se nota lo mucho que trataron de reducir el presupuesto manteniendo los efectos especiales al mínimo. El actor Bobby Cannavale trata de dotar al villano de gracia a punta de carisma, pero su concepto es demasiado exagerado para funcionar. No menos importante, los personajes de Pom Klementieff y Melissa Leo no son más que clichés.

Muchos de los problemas que plagan a Fuerza Trueno son los mismos que tienen otras películas de Netflix, tales como Proyecto Power o Zona de Riesgo. Son ideas ambiciosas y con mucho potencial, pero no tienen el presupuesto o el talento detrás de cámaras para ofrecer un buen resultado final. Nos preocupa que futuras películas ‘pequeñas’ de superhéroes terminen sufriendo el mismo destino.

Debemos llegar a la triste conclusión de que no vale la pena ver Fuerza Trueno. Un par de buenas escenas y las pocas risas que pueda llegar a causar no son suficientes para hacernos aguantar todas las bromas vergonzosas, incoherencias argumentales y falta de gracia que tiene el resto del filme.

Aunque veríamos un ‘spin-off’ protagonizado por el Cangrejo. Eso sí.