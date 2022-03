En 2017, Fullmetal Alchemist recibió su primera película ‘live-action’ (imagen real). Aunque su recepción no fue del todo positiva, parece que fue lo suficiente exitosa para ameritar un par de secuela. Esto lo dio a conocer Fumihiko Sori y Ryōsuke Yamada —director de la película y actor que da vida a Edward Elric, respectivamente— dentro del marco de Anime Expo 2017. Sin embargo, no es hasta ahora que ambas películas ‘live-action’ han recibido tráiler y títulos.

La primera se llama Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Fukushūsha Scar (Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar). La segunda, Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Saigo no Rensei (Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation). A continuación, hallarán lo que se ha revelado sobre estos filmes.

¿Cuándo será la fecha estreno de Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar y The Last Transmutation, las secuelas de la película ‘live-action’ (imagen real)?

El estreno de Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar será este 20 de mayo. La siguiente película, Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation, tiene como fecha de estreno el próximo 24 de junio. Por el momento, se desconoce si estas cintas saldrán de Japón. Sin embargo, cabe recordar que la primera película llegó a Occidente por medio de Netflix. Se desconoce si el gigante del ‘streaming’ ha asegurado los derechos de estos filmes.

¿Qué arcos del ‘manganime’ adaptará Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar y The Last Transmutation, las secuelas de la película ‘live-action’ (imagen real)?

Ambas secuelas ‘live-action’ de Fullmetal Alchemist ya tienen fecha de estreno.

La primera película ‘live-action’ (imagen real) de Fullmetal Alchemist adapta los primeros cuatro volúmenes del ‘manga’. Las secuelas adaptarán los 23 volúmenes restantes. Sin embargo, lo más probable es que omita los contenidos de los volúmenes 5 y 6 —que relatan el pasado de Edward y Alphonse Elric— y modifique eventos para comprimir la historia restante.

Aunque no se sabe qué tanto abarcará, el tráiler reitera que Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar se enfocará en la aparición Scar (Mackenyu Arata) y la batalla de los hermanos Elric contra él. Sin embargo, no será el único antagonista. Esta secuela también supondrá el debut cinematográfico de Solf J. Kimblee (Yuki Yamada) y Padre (Seiyō Uchino).

¿De qué trata Fullmetal Alchemist?

La historia sigue a los hermanos Edward y Alphonse Elric, que tratan de revivir a su difunta madre por medio de alquimia. Desafortunadamente, la transmutación fracasa y los hermanos pagan un precio muy alto. Mientras que Ed pierde una pierna, Al pierde todo su cuerpo. Sin embargo, Ed sacrifica un brazo para encerrar el alma de su hermano en una armadura.

Con el fin de encontrar la mítica Piedra Filosofal, que en teoría le permitiría revivir a su madre y recuperar sus cuerpos, Ed se convierte en un alquimista estatal. Sin embargo, los hermanos Elric pronto descubren que no son los únicos interesados en hacerse con la piedra.

¿Quién está detrás de la producción?

Fumihiko Sori, director de la trilogía

Fumihiko Sori retorna para dirigir ambas cintas. Junto con Sori, Takeshi Miyamoto regresa para hacer el guion de las dos secuelas. Igualmente, Yumihiko Yoshihara vuelve como productor. Amabas producciones serán distribuidas por Warner Bros. Pictures Japan. Ryōsuke Yamada, Atomu Mizuishi, Tsubasa Honda, Dean Fujioka, Misako Renbutsu, Kanata Hongou, Ryuta Sato y Shinji Uchiyama regresan en sus respectivos papeles. No obstante, ambas secuelas ‘live-action’ supondrán el debut de los siguientes actores/personajes:

Mackenyu Arata como Scar

Yuina Kuroshima como Lan Fan

Keisuke Watanabe as Ling Yao

Yuki Yamada como Solf J. Kimblee

Hiroshi Tachi como King Bradley

Kōji Yamamoto como Alex Louis Armstrong

Chiaki Kuriyama como Olivier Mira Armstrong

Seiyō Uchino como Van Hohenheim

Yukie Nakama como Trisha Elric

Jun Fubuki como Pinako Rockbell

Naohito Fujiki como Yuriy Rockbell

Kaoru Okunuki como Sarah Rockbell

Kokoro Terada como Selim Bradley

Long Meng Rou como May Chang

Haruhi Ryо̄ga como Izumi Curtis

Fuente: ワーナー ブラザース 公式チャンネル