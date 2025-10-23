Gen V, temporada 2: final explicado y conexión con la temporada (5) final de The Boys

La temporada 2 de Gen V ha llegado a su final y con ella podemos ver cómo el camino se va aclarando para el final de The Boys, que cerrará su historia principal en 2026 con la temporada 5, pero dejará algunos ‘spin-off’ que sostendrán dicho universo. Aún siendo un producto alterno a The Boys, desde su inicio Gen V demostró tener buenos elementos y elenco de personajes como para justificar su existencia. Varios personajes de la serie mayor han aparecido con los estudiantes de Godolkin y el final de la temporada 2 de Gen V conecta directamente hacia la temporada 5 de The Boys. Pero antes, respondamos una pregunta:

¿Habrá temporada 3 de Gen V?

Al momento de esta nota y ya finalizada la temporada 2, no se ha confirmado una temporada 3 de Gen V. La serie tampoco ha sido cancelada y dudamos que eso suceda. El final de The Boys en 2026 no necesariamente implica el final de Gen V, pues siguen siendo dos entidades separadas con su propia formación de personajes. Lo que está claro es que el elenco de Gen V regresará en la temporada 5 de The Boys y eso podría equivaler a una «temporada 2.5». Si el objetivo que la resistencia de Annie y los antiguos Guardianes de Godolkin unan fuerzas es detener a Homelander, tampoco parece haber motivo para una temporada 3 de Gen V. Pero cualquier cosa puede ocurrir.

Ahora bien, de acuerdo con Eric Kripke lo más importante es que la temporada 2 de Gen V tenga números altos de visualizaciones en Prime Video, para considerarse un éxito y recibir luz verde su temporada 3.

El poder de Marie para detener a Homelander

Durante toda la temporada 2 de Gen V, vimos cómo Cipher torturó y forzó a Marie para que aumentara sus poderes. Su hemoquinesis le permite controlar la sangre de cualquier ser orgánico y hasta curar sus enfermedades. Al final de la temporada, ni siquiera el manipulador Thomas Godolkin fue inmune al inmenso poder de Marie, a quien usó para su propio beneficio, pero quien en realidad sí es el arma definitiva contra Homelander. Por lo menos la única que puede asentarle un serio daño o hacerlo explotar en un festival de sangre.

Kripke afirma que la temporada 5 será la lucha de una resistencia contra un gobierno fascista, así que Marie es la mayor aliada del grupo rebelde compuesto en el final del ‘spin-off’ por Annie, A-Train y los exestudiantes de Godolkin. Vought y Estados Unidos tienen a Homelander a la cabeza con su ejército de superhéroes y a Sister Sage como su consejera principal, así que será cuestión de tiempo para que veamos algunos o varios personajes de ambos bandos, morir en la temporada 5 de The Boys. Recordemos que los fugitivos Hughie, Frenchie, Marvin y Kimiko fueron capturados por el nuevo gobierno fascista, mientras que el mutado Butcher siguió su camino.

¿Veremos un enfrentamiento entre Homelander y Marie? ¡Esa es la idea! O por lo menos lo que más enfatizó la temporada 2 de Gen V, que sacando de la ecuación a Cipher/Thomas Godolkin, dejó el camino libre de Marie, Jordan, Emma, Cate, Sam y Annabeth para hacer añicos el nido de la reina… rey, en el caso de Homelander. Tampoco olvidemos que Edgar Stan y su nieta Zoe Neuman son otros aliados que ansían poner a Homelander en su lugar bajo tierra. Aunque al ser Butcher quien asesinó a Victoria Neuman, tendrían más resentimiento hacia su antiguo grupo (The Boys).

El universo The Boys después de The Boys

Como todavía no sabemos con exactitud si Gen V regrese tras finalizar la temporada 5 de The Boys, hay otro ‘spin-off’ que asegura la continuidad del universo televisivo de The Boys, pero está ubicado en el pasado. Se trata de Vought Rising, contará con la aparición y el «regreso» de Soldier Boy durante la formación del conglomerado Vought, actualmente en grabación. Por otro lado está The Boys: México, del que no se sabe mucho o si contará con la aparición de conocidos personajes.

Por el lado de la animada The Boys Presents: Diabolical, lo más probable es que haya sido cancelada debido a los bajos niveles de audiencia y crítica. Soldier Boy también apareció en estado criogénico al final de la temporada 4 de The Boys, por lo que los planes de Homelander y su «padre» irían más allá en el presente.