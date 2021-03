Desde su lanzamiento el pasado 17 de julio, Ghost of Tsushima se ha convertido en una de las propiedades intelectuales más exitosas de PlayStation. Más allá de las reseñas positivas, el último título de Sucker Punch Productions ha vendido más de 6.5 millones de copias. Dado este absoluto éxito comercial, sumado al hecho de que el estudio ahora es embajador de la isla japonesa, no debería extrañar que Ghost of Tsushima vaya a recibir una película.

A través de Deadline, Sony Pictures ha dado a conocer que una adaptación cinematográfica de Ghost of Tsushima está en producción. No menos importante, ha dado a conocer que Chad Stahelski —mejor conocido por ser el director de la franquicia John Wick— dirigirá la cinta.

Nate Fox, director de Ghost of Tsushima

Ante el anuncio, Nate Fox —director del juego— compartió las siguientes palabras:

“Nos complace anunciar nuestra alianza con Sony Pictures para hacer realidad esta película. Jin está en muy buenas manos bajo la dirección de Chad Stahelski, que hizo algo muy especial con John Wick. Es un visionario, tiene años de experiencia y nos ha deleitado con algunas de las mejores escenas de acción de la historia. No existe nadie mejor que Chad para llevar la afiladísima tensión del combate con katanas de Jin a la pantalla grande”.

¿Cuándo será el estreno de la película de Ghost of Tsushima?

La película de Ghost of Tsushima aún no tiene fecha de estreno.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Chad Stahelski

Además de Chad Stahelski, Deadline ha dado a conocer que Alex Young y Jason Spitz estarán involucrados como productores desde 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash y Carter Swan también ejercerán como productores, pero desde PlayStation Productions. No menos importante, Sucker Punch Productions supervisará el proyecto como productor creativo.

¿Cuál actor interpretará a Jin Sakai en la película de Ghost of Tsushima?

El actor que dará vida a Jin Sakai en la película de Ghost of Tsushima no ha sido revelado.

Ghost of Tsushima está disponible para PlayStation 4.

