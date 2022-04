La película de Ghost of Tsushima ya tiene guionista

Hace poco más de un año anunciamos que Sony Pictures estaba preparando una adaptación cinematográfica del exitoso juego de mundo abierto del estudio Sucker Punch. Más importante aún, revelaron que será dirigida por Chad Stahelski, responsable de las excelentes películas de John Wick. Pasó tanto tiempo que pensamos que el proyecto había pasado al olvido, pero ya tenemos nuevas noticias. La película de Ghost of Tsushima ya tiene un guionista.

El escritor encargado de traducir la aventura de Jin Sakai a la gran pantalla es Takashi Doscher. Él es principalmente conocido por escribir y dirigir el ‘thriller’ desarrollado en los montes apalaches Still —protagonizado por Madeline Brewer, Nick Blood y Lydia Wilson— y Only, un drama romántico de ciencia ficción con Freida Pinto y Leslie Odom Jr.

Que apenas hayan elegido un guionista significa que la película de Ghost of Tsushima todavía se encuentra en fase de preproducción. Pueden pasar más de un par de años antes de que la tengamos en los cines.

Esta será la tercera producción producción de PlayStation Studios, siguiendo la exitosa Uncharted: fuera del mapa y la esperada serie de The Last of Us que deberíamos ver este mismo año en HBO Max.

Fuente: Deadline