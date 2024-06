Giancarlo Esposito debutará pronto en una película del Universo Cinematográfico de Marvel

A comienzos de mes, el reconocido actor Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) confesó en la CCXP de México que había sido elegido para ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel. En aquel momento, Esposito no compartió mayores detalles sobre su personaje o en qué producción haría aparición por primera vez. «Más pronto de lo que crees», fue todo lo que atinó a decir.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Esposito ha sido añadido al elenco de la película Capitán América: Un nuevo mundo. La primera producción de Marvel Studios para 2025, con estreno el 13 de febrero. Aunque la cuarta película de Capitán América ya hasta lanzó anticipadamente sus juguetes, esto no impide que actualmente pase por regrabaciones y la adición del personaje de Esposito.

La identidad del personaje no es revelada y únicamente reportada como villano. Esposito se ha caracterizado por este tipo de roles desde sus años en Breaking Bad, la precuela Better Call Saul, The Mandalorian, The Boys y el videojuego Far Cry 6. Para confusión de sus fanáticos, Giancarlo Esposito dijo durante la CCXP de México que su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel «es original, nuevo y fresco». Eso quiere decir que las fuertes apuestas por Doctor Doom y el no villano Charles Xavier pueden ser descartadas.

Las regrabaciones de Capitán América: Un nuevo mundo están programadas para tener lugar en Atlanta durante 22 días. Escenas de acción con Anthony Mackie hacen parte de las mismas. Por el momento, puedes conseguir sus juguetes en la Cajita Feliz de McDonald’s.