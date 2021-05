¿Veremos una serie de televisión o película de God of War? Sony se pronuncia

Estamos en medio de un ‘renacimiento’ de las adaptaciones de videojuegos al cine y la televisión. Recientes películas basadas en juegos como Sonic y Mortal Kombat han tenido un buen recibimiento, Netflix está experimentando con adaptaciones de otros títulos y HBO prepara una serie de alto perfil basada en The Last of Us. A causa de esto, surgieron varios rumores de que también veríamos una serie de televisión o película inspirada por God of War. ¿Es verdad que veremos a Kratos en acción real?

En un reciente artículo de The New York Times, escrito por Brook Barnes, analizaron el renovado interés con el que Hollywood está mirando a las más populares franquicias de videojuegos. Hablan especialmente del trabajo de PlayStation Productions, que está supervisando tanto la producción de la película de Uncharted, protagonizada por Tom Holland, como la de la serie de The Last of Us que tendrá a Pedro Pascal y Bella Ramsey en los roles de Joel y Ellie.

Obviamente, el periodista preguntó al portavoz de Sony sobre la rumoreada película o serie de televisión de God of War, lo cual fue rápidamente desmentido. Sony todavía NO tiene planes de llevar a Kratos a la pantalla grande o a un servicio de ‘streaming’. Lo sentimos mucho por quienes querían ver la violenta acción mitológica en uno de estos medios.

Lo que sí sigue en los planes de PlayStation Productions son la ya anunciada serie de Twisted Metal y la película de Ghost of Tsushima, que presumiblemente estaría a cargo del mismo director de John Wick.

