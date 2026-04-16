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Godzilla Minus Zero lleva al original lagarto radioactivo a New York, no confundir con su «primo» americano Zilla de 1998

Un invierno en Nueva York.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Godzilla Minus One fue toda una sorpresa en 2023 que revitalizó la rama japonesa de la franquicia global controlada por Toho. Con una fracción del costo de las películas de Godzilla producidas por Legendary Entertainment, la película devolvió al personaje principal a sus orígenes como una amenazante metáfora de los peligros que acechaban al Japón de la posguerra. Godzilla Minus Zero se sitúa dos años después de los eventos de su predecesora y continúa la historia de los personajes humanos Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) y Noriko Ōishi (Minami Hamabe).

Takashi Yamazaki, un genio de los efectos visuales además de director, logró que Godzilla volviera a ser aterrador, y este esfuerzo fue recompensado por los premios Óscar, cuando Godzilla Minus One se convirtió en la primera película japonesa en la historia en ganar el Óscar a los Mejores efectos visuales.

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Al final del primer tráiler teaser del nuevo filme, el kaiju más famoso de Japón camina junto a la Estatua de la Libertad, presuntamente rumbo a arrasar New York y Manhattan. Yamazaki asegura haber pensado en Cloverfield para esta decisión. El cineasta de 61 años recuerda vívidamente (vía Gold Derby) haber visto el éxito de taquilla de 2008 producido por J.J. Abrams y dirigido por Matt Reeves, que era un claro homenaje a Godzilla contado al estilo de metraje encontrado. «La escena en la que la cabeza de la Estatua de la Libertad sale volando hacia ti me impactó muchísimo. Quería capturar esa misma emoción aquí».

Si bien es una primera vez en New York para el Godzilla original japonés, no olvidamos que en 1998 Estados Unidos estrenó su versión americana de Godzilla que para Toho fue solo «otro» reptil coloquialmente llamado Zilla. Una iguana mutante gigante que después sería canonizada por Toho con su propio ‘lore’ extraterrestre, cuando los derechos expiraron para TriStar Pictures de Sony. Su última aparición fílmica tuvo lugar en Godzilla Final Wars de 2004.

Godzilla Minus Zero se estrena el 3 de noviembre del 2026 en Japón y días después en Occidente.

🦎

Go go Godzilla!!!

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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