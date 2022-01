Godzilla y los Titanes tendrán serie del ‘MonsterVerse’ en Apple TV+

El ‘MonsterVerse’ de Legendary Pictures cerró su primera etapa en la estruendosa batalla de Godzilla vs. Kong. Aunque por el momento no hay otra película programada que continúe la historia del Rey de los Monstruos y su pseudo-aliado de Isla Calavera, Apple TV+ producirá una serie en acción real presentando a Godzilla y los Titanes en un mundo habitado por estos.

La serie exclusiva de la plataforma de Apple explorará el viaje de una familia para desenmascarar sus enterrados secretos y un legado conectado con la organización Monarch. Legendary Television producirá y los cocreadores Chris Black (responsable de la misma) y Matt Fraction servirán de productores ejecutivos. Igualmente Safehouse Pictures y Toho Co, dueños del personaje de Godzilla y quienes licenciaron la serie a Legendary como extensión de su acuerdo para las películas.

Las negociaciones dieron inicio después del éxito de Godzilla vs. Kong en plena pandemia. Sin haber sido anunciado, Legendary trabajaba en un nuevo proyecto del ‘MonsterVerse’ antes de ver potencial en realizar la serie. Así fue como Apple se mostró interesada en continuar el legado de las películas y compró la propuesta, dando nacimiento a este nuevo producto.

El ‘MonsterVerse’ de Legendary Pictures nació en 2014 con Godzilla, seguido por Kong: Skull Island en 2017. Para 2019, Godzilla: King of the Monsters volvió a traer la historia al presente pero sería hasta Godzilla vs. Kong en 2021 que ambos personajes chocarían en la modernidad. Netflix prepara a su vez una serie ‘anime’ de Skull Island que actuará como precuela de Kong.

Fuente: Legendary

Vía: Deadline