Godzilla Vs Kong es el más grande éxito de taquilla de la pandemia

A los grandes estudios de Hollywood les preocupaba mucho el mundo post COVID-19. Se llegó a creer que las personas se habían acostumbrado tanto a ver estrenos en servicios de ‘streaming’ que no tendrían interés en volver a los cines. Godzilla Vs Kong acabó con esas preocupaciones, pues se convirtió en un éxito de taquilla a pesar de que la pandemia no ha terminado.

La película que enfrentó por segunda vez en la historia al rey de los monstruos contra la octava maravilla del mundo ya había recaudado más de 265 millones de dólares para el domingo 4 de abril. Esto convierte a Godzilla Vs Kong en el mejor estreno de Hollywood durante la pandemia de COVID-19. Superó la barrera de los 200 millones en tan solo 12 días desde su estreno mundial. Esto es menos de la mitad de tiempo que le tomó a Tenet. Obviamente, su estreno en China —donde la pandemia ha sido casi superada— ayudó bastante a esta cifra.

Este resultado es algo inesperado. Para comenzar, la película también se estrenó en HBO Max en muchos mercados, lo que hizo pensar que la gente iba a preferir verla en sus casas en lugar de arriesgarse a contagiarse en una sala de cine. Además, su predecesora fue considerada un fracaso de taquilla.

El éxito de Godzilla Vs Kong, tanto en taquilla como ante la crítica, ha hecho que muchos fanáticos apoyen la campaña #ContinueTheMonsterverse. Es conocido que Warner Bros. y Legendary Pictures no tenían intenciones de continuar la franquicia. A lo mejor este éxito los hará cambiar de idea.

