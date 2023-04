Avance de Godzilla x Kong: El nuevo imperio revela la fecha de estreno

Godzilla vs Kong —cuya reseña pueden leer aquí— no fue una película muy inteligente, pero sí supremamente divertida y exitosa, por lo que no debe extrañar a nadie que haya una nueva película del ‘monsterverso’ en producción. El estudio Legendary Pictures ya reveló el primer avance o ‘teaser’ y la fecha de estreno o cuándo sale la nueva película Godzilla x Kong: El nuevo imperio, en el cual podemos ver a otro simio gigante.

Pueden ver el avance a continuación.

¿Cuál es la trama de esta nueva película?

Todavía no conocemos muchos detalles. La descripción oficial dice que Godzilla y Kong se enfrentarán a una amenaza que viene desde el interior de nuestro mundo y que conoceremos más sobre la historia del origen de los titanes y el misterio de la Isla Calavera.

Esto tiene sentido tomando en cuenta que en la anterior película descubrimos que la especie de Kong viene de un reino perdido en el interior de la Tierra. Es posible que otro simio gigante haya sobrevivido.

Sabemos que será protagonizada por Dan Stevens y que será dirigida por Adam Wingard. Rebecca Hall y Brian Tyree Henry regresan a sus papeles del filme anterior.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de Godzilla x Kong: El nuevo imperio?

La revelación del avance también reveló que la fecha de estreno del filme en Norteamérica será el 15 de marzo de 2024. De acuerdo a esto, lo más probable es que en Colombia y el resto de Latinoamérica podamos verla a partir del jueves 14 de marzo de 2024.

Esta fecha, obviamente, está por confirmar. También es ciertamente posible que la fecha de estreno sea aplazada.

¿Cuáles son las películas del Monsterverso?

También estamos pendientes de una supuesta serie que estarían produciendo para el servicio de ‘streaming’ AppleTV+.

Fuente: canal oficial de Legendary en YouTube