Una mirada algo borrosa y lejana a Golden Freddy en la película de FNAF

Todos los fanáticos de la popular serie de videojuegos de terror estamos ansiosos por saber más sobre el filme basado en ellos a medida que avanza su producción. Ya habíamos visto algunas fotos filtradas de los sets de grabación de la película de Five Nights at Freddy’s o FNAF, pero ahora podemos dar una mirada a uno de los más importantes personajes: Golden Freddy.

Es una mirada lejana y algo borrosa, pero es una mirada. Esta foto fue publicada en Instagram por una fan llamada Sophia, que se encontraba cerca del lugar de las grabaciones.

Lo sabemos, no es la foto más clara del mundo, pero nos permite hacernos una idea muy clara de cómo será Golden Freddy en la película de Five Nights at Freddy’s o FNAF. Nos encanta saber que será una presencia física en el filme y no una simple creación por computadora.

Entre las fotos que habíamos visto en el pasado se encuentran el exterior de la pizzería Freddy Fazbear’s. Si no la conocen aún, aquí la compartimos.

Esta película está siendo dirigida por Emma Tammi y cuenta con las actuaciones de Josh Hutcherson como Mike Schmidt y Matthew Lillard como William Afton. Todavía no tiene una fecha de estreno definida.

Scott Cawthon, creador de la franquicia, es acreditado como uno de los guionistas pero se cree que no está muy involucrado en la producción. Debemos recordar que él se retiró a mediados de 2021 tras recibir duras críticas de los fanáticos de los juegos por su apoyo a campañas políticas de ultraderecha.

Via: cuenta de FNAFMovieInfo en Twitter

Fuente: cuenta de y_e_a_h_0 en Instagram