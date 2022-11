Guardianes de la galaxia: especial de las fiestas – Reseña

James Gunn es un excelente director de comedias. Sus películas y series de Marvel y DC Comics tienen fantásticas escenas de acción y drama, pero definitivamente su fuerte está en el humor. Con Guardianes de la Galaxia: especial de las fiestas, finalmente tenemos la oportunidad de verlo enfocado total y absolutamente en la comedia para contar una historia de navidad.

Nos hace muy felices que Marvel Studios haya dado luz verde a especiales de temporada como este y el especial de Halloween, Hombre lobo por la noche. Esto le permite a la franquicia alejarse de los tropos de las historias de superhéroes y hacer cosas diferentes. ¿Veremos los próximos años un especial de día de San Valentín o de día de la madre? Sería divertido que siguieran por este camino. Por lo pronto, veamos cómo los guardianes de la galaxia celebran la navidad.

La historia comienza con un breve segmento animado que nos cuenta cómo fue la primera navidad de Peter al lado de Yondu. La calidad de esta secuencia es terrible, pero es hecha así a propósito como una referencia al infame especial de navidad de Star Wars. Los protagonistas se encuentran reformando Knowhere y se dan cuenta que se acerca la época de navidad en la Tierra. Para animar a Peter, que sigue algo deprimido por la muerte de Gamora, deciden viajar a su planeta de origen y conseguirle como regalo a su héroe de infancia: Kevin Bacon.

Sí, es una trama absurda, pero encaja bien con el tipo de humor de estas películas. Es un excelente remate para el chiste recurrente de Kevin Bacon a lo largo de la saga. El caso es que no es más que eso: un chiste que se alarga por 40 minutos. No es malo, pero es un poco más largo de lo que necesita ser.

Si son fanáticos de las películas de Guardianes de la Galaxia, especialmente de Drax y Mantis, van a pasarla muy bien viéndolos tratando de salvar la navidad en este Especial de las fiestas. Tenemos a dos personajes bastante torpes en medio de un planeta que no conocen y con los tradicionales enredos del cliché del pez fuera del agua. Algunos momentos hacen reír, otros causan pena ajena.

Lo verdaderamente interesante de este especial para Disney+ es que le permite a Mantis evolucionar. En la segunda película de la saga, ella no era más que un personaje sumiso y el remate de las bromas más incómodas de Drax. En esta ocasión tiene una personalidad más fuerte, no deja que su compañero se burle de ella y conocemos un detalle muy interesante sobre su pasado que puede ser determinante en futuras películas. La actriz Pom Klementieff hace un excelente trabajo demostrando las nuevas facetas de Mantis sin quitarle la inocencia y torpeza que la hicieron entrañable.

Por su parte, Drax es Drax. Sigue siendo un personaje muy divertido, pero bastante unidimensional. Kevin Bacon hace un perfecto papel cómico, pero no resulta nada especial.

Es claro que Guardianes de la Galaxia: especial de las fiestas no es una superproducción de gran presupuesto, Knowhere es un escenario pequeño — aunque luce muy bien con la decoración de navidad — y personajes CGI como Rocket y Groot tienen apariciones muy limitadas. La poca acción que hay, un enfrentamiento de Mantis y Drax con la policía, es breve y sin demasiados efectos. Esto puede decepcionar a quienes están acostumbrados a la espectacularidad de los filmes de superhéroes. Pero como dijimos, el enfoque está en el humor.

Algo que los fanáticos de los cómics definitivamente apreciarán es que Cosmo, el perro ruso astronauta, finalmente interactúa con los protagonistas. Su voz en la versión en inglés es la de la actriz Maria Bakalova, a quien recientemente vimos en Muerte Muerte Muerte, y le dota de mucho carisma a pesar de que solo tiene un par de escenas. Esperamos ver más de este buen chico en Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

No hay mucho más que decir sobre Guardianes de la Galaxia: especial de las fiestas, que ya está disponible en Disney+ aunque falta bastante para la navidad. Es una experiencia corta y divertida, con una excelente canción navideña, pero no resulta muy interesante. No tiene acción, drama y no aporta elementos interesantes al Universo Cinematográfico de Marvel más allá de la revelación sobre el origen de Mantis.

Si quieren una aventura más tradicional con estos personajes, permítannos recomendarles el excelente videojuego de Eidos Montreal.