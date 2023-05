Guardianes de la Galaxia Vol. 3 – Reseña

Hace unos años parecía que la parte final de las aventuras de Star-Lord, Rocket, Gamora, Groot, Drax y Mantis no se iba a hacer realidad. En 2018, la ultraderecha estadounidense usó viejos tweets de James Gunn sacados de contexto para convencer a Disney que despidiera al escritor y director. Gracias a la presión de sus amigos, Disney se dio cuenta que fue manipulada y lo recontrató. Finalmente, Gunn sí pudo ofrecernos la que en esta reseña consideramos una de las mejores películas del Universo Cinematográfico de Marvel: Guardianes de la Galaxia Vol 3.

Era necesario recordar esos eventos por la influencia que tuvieron en la producción de la película. Es imposible no ver al mismo Gunn reflejado en la historia cuando ésta es sobre un grupo de amigos que se unen para salvar a un miembro del equipo que corren el riesgo de perder.

La trama de la película gira alrededor de Rocket. En las anteriores apariciones de los Guardianes, este personaje se resistía a hablar sobre su pasado y ahora entendemos por qué. Las torturas que sufrió a manos de El Alto Evolucionador le dejaron un enorme trauma y ahora ese pasado ha regresado para dejarlo a puertas de la muerte. Sus amigos de inmediato dejan todo atrás para buscar la forma de salvar su vida.

Pero esta película no es solo sobre el miembro más peludo del equipo. Durante la misión para salvarlo, la relación entre todos los miembros de esta familia evoluciona. Cada uno descubre cosas importantes sobre sí mismo y sus compañeros. Esta es la última vez que vemos en cine a los Guardianes de la Galaxia con esta alineación y es una maravillosa despedida para algunos de los personajes más queridos en el género de la fantasía espacial.

En películas anteriores, algunos de los miembros del equipo eran relegados a un papel puramente cómico. Drax y Mantis, por ejemplo, no habían tenido mucha profundidad emocional en las anteriores historias, ni siquiera cuando protagonizaron su propia aventura juntos. Guardianes de la Galaxia Vol 3 mantiene los divertidos choques de personalidad entre ellos pero finalmente se adentra en lo que realmente piensan uno del otro. Nébula se ve en una posición de líder no oficial en la que debe aprender a valorar mejor a sus compañeros y Groot…. bueno, Groot sigue siendo el vínculo que los une a todos.

Peter Quill y Gamora merecen una mención especial. No es secreto que no somos muy fanáticos del Star-Lord de las películas —curioso, ya que el del videojuego nos gusta mucho— y eso no tiene nada que ver con lo problemático que pueda ser el actor Chris Pratt. Lo considerábamos egoísta y egocéntrico incluso cuando estaba siendo un héroe. Por eso temíamos lo peor de esta película en su relación con Gamora y lo imaginábamos tratando de obligarla a amarlo como lo hizo la variante que murió en Infinity War. De hecho, las cosas comienzan más o menos así. Pero sorprendentemente llega un punto en que los dos personajes evolucionan y la perspectiva que tienen uno del otro cambia para bien.

Esto es algo general. Guardianes de la Galaxia Vol 3 comienza mostrando lo peor de cada uno de los miembros del equipo, pero luego revela poco a poco lo mejor que hay en ellos hasta llegar a un catártico final lleno de autodescubrimientos. James Gunn sabe como llenar sus obras de humanidad y esta es posiblemente la más emotiva de sus películas. Prepárense para llorar, sobre todo si son amantes de los animales.

Este es un buen punto para detenernos y hacer una advertencia de contenido. Las escenas de maltrato animal en este filme pueden ser bastante perturbadoras. No muestran lo peor y es más que claro que todas las criaturas son CGI, pero hay quienes tal vez no puedan tolerarlas.

La causa del sufrimiento de Rocket es El Alto Evolucionador, que puede ser el villano más cruel e irredimible del Universo Cinematográfico Marvel. En el pasado, villanos como Loki, Killmonger y hasta el mismo Thanos han tenido elementos que despiertan algo de simpatía o incluso que nos ponen de su lado, pero este hombre es absolutamente despreciable. El actor nigeriano Chukwudi Iwuji (Murn en la serie Peacemaker) lo interpreta como un hombre obsesivo y con complejo de dios. Logra despertar un odio inusual para los villanos de esta clase de películas y eso lo convierte en algo especial.

El otro villano de la película es Adam Warlock y no nos cabe duda de que va a resultar bastante controversial. Aunque es muy poderoso, este no es el ente cósmico de los cómics. Es más bien un personaje cómico y durante buena parte de la película pensamos que solo estaba aquí de relleno y como vínculo a una de las escenas poscréditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Pero al final de esta historia queda claro cuál era su propósito y encaja muy bien con los temas no solo de esta película, sino de la trilogía. Aún así, sabemos que hay quienes se van a oponer fuertemente a lo poco que recuerda al personaje original y a la ausencia de su contraparte Magus.

Llevamos mucho tiempo hablando de la historia, temas y personajes en esta reseña y ni siquiera hemos tocado uno de los aspectos más fuertes de Guardianes de la Galaxia Vol 3: su estilo visual. En las anteriores películas ya habíamos notado lo mucho que Gunn se inspiró en la ciencia ficción ‘pulp’ de los años 50, pero aquí sale a relucir esa influencia con toda su fuerza. Los escenarios son cada vez más coloridos y bizarros, casi grotescos. Nuestro favorito es la Orgoesfera de Orgocorp, una estación espacial completamente orgánica que resulta tan fascinante como desagradable y está llena de detalles visuales divertidos y muy originales.

La calidad del CGI o imágenes generadas por computadora también es excelente. Algunas de las películas recientes de Marvel han sido fuertemente criticadas por bajar la calidad visual y aunque algunas de estas críticas son exageradas, hay algo de cierto en ellas. Afortunadamente, este filme luce increíble en todos sus aspectos y aunque nos encanta cuando recurre a los efectos prácticos —no en vano James Gunn comenzó su carrera en Troma— los personajes CGI lucen más realistas que nunca. Es imposible no enamorarse del joven Rocket y sus amigos animales, no importa que sean “falsos”.

Hay pocas cosas malas que podamos decir de Guardianes de la Galaxia Vol 3 en esta reseña. Nos hubiera gustado ver más de Kraglin y Cosmo, que el personaje de Adam Warlock hubiera tenido un mejor desarrollo más temprano y que algunas escenas tuvieran una edición más natural. Aparte de eso, es excelente en todos sus aspectos incluyendo su banda sonora, que está vez está formada principalmente por grandes clásicos del rock noventero.

Los Guardianes de la Galaxia son unos de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico Marvel. Sabemos que veremos de nuevo a Chris Pratt como Star-Lord y seguro que los demás también reaparecerán eventualmente. Pero si no fuera así y esta es en realidad su última aparición, no podemos imaginar una mejor despedida.

Todos somos Groot.