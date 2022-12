La Comic Con Experiencie 2022 (CCXP) de Brasil se ha prestado para dar novedades muy interesantes. Una de ellas fue la fecha de lanzamiento de la tercera temporada de The Mandalorian. Más allá de eso, en la CCXP llegó el momento que muchos esperaban: los anuncios de Marvel, los cuales se resumieron a un video sobre Ant-Man and The Wasp: Quantumania y el tráiler oficial para Guardianes de la Galaxia Vol 3.

Fragmento del tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol 3.

No fueron muchas cosas las que se tocaron durante el evento. Más allá de Guardianes de la Galaxia y Ant-Man, no hubo mención alguna de otras producciones. Dicho esto, revisemos qué se hizo con cada uno de estos grupos de superhéroes.

Ya tenemos tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

La sinopsis de la película indica lo siguiente: «En Guardianes de la Galaxia Vol. 3 nuestra querida banda de inadaptados se ve un poco diferente en estos días. Peter Quill, todavía recuperándose de la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo a su alrededor para defender el universo junto con la protección de uno de los suyos. Una misión que, si no se completa con éxito, podría llevar al final de los Guardianes tal como los conocemos». En el tráiler vemos cómo los Guardianes están realizando misiones en otros planetas. Vemos algunas tomas de Gamora, quien se supone que está muerta. Más allá de la llegada de nuevos enemigos, no hay muchas pistas más de lo que ocurrirá. La película será estrenada el 5 de mayo de 2023.

Prepárandose para Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Por otro lado, no estaríamos hablando exactamente de más anuncios de Marvel durante la CCXP. Hubo un momento en el que el panel se centró en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, aunque ya habíamos visto su tráiler oficial hace un mes.

En realidad no hubo información nueva. Solo se publicó un video en el que se resume todo el trayecto de Ant-Man desde su primera película, pasando por Captain America: Civil War, Ant-Man and The Wasp y Avengers: Endgame. Se podría decir que esto fue un abrebocas para estar listos para su siguiente película.

Fuente: Marvel