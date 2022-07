Es verdad que no nos gustó Halloween Kills: la noche aún no termina, pero eso no significa que no sintamos curiosidad sobre la forma en que terminará esta curiosa trilogía. Es por eso que nos entusiasma mucho presentarles el primer tráiler de Halloween Ends, el cual confirma cuándo sale la película.

Pueden ver este avance en la parte superior de esta nota. No tiene subtítulos en español, pero no se preocupen porque no tiene muchos diálogos.

Esta será la última entrega de la saga o al menos de esta parte de la historia que ignora todas las secuelas del Halloween original de 1978. Se desarrolla cuatro años después de la anterior. Tras el asesinato de su hija, Laurie está viviendo con su nieta Allyson y se ha dedicado a escribir su biografía. Cuando un pequeño niño es asesinado, Laurie descubre que un enfrentamiento final con Michael Myers es inevitable.

Sabemos que Laurie está dispuesta a acabar con el horror de una vez por todas, pero en la anterior película vimos que Michael Myers parece sobrenaturalmente imposible de matar. ¿Cómo terminarán las cosas?

¿Cuándo sale Halloween Ends en los cines de Colombia y Latinoamérica?

El tráiler confirma que la película llegará a Estados Unidos y Canadá el 15 de octubre. Ya que en Colombia y Latinoamérica se suelen estrenar las películas un día antes, lo más probable es que la fecha de estreno de Halloween Ends sea el viernes 14 de octubre de 2022.

La primera película de esta trilogía nos gustó mucho. Esperamos que este tercer filme se parezca más a ese filme que a su decepcionante segunda parte.

Fuente: canal oficial de Blumhouse en YouTube