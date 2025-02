Hasbro y Legendary trabajan en un universo cinematográfico de Magic: The Gathering

Enderezar, robar, jugar una tierra, atacar, jugar una criatura, finalizar. Probablemente reconozcas los pasos básicos del popular juego de cartas de Wizards of the Coast, Magic: The Gathering. Si siempre creíste que las historias narradas en cada una de las cartas se prestaban para películas y series de un universo compartido, no estabas equivocado. Hasbro estaría trabajando con Legendary Entertainment para crear un universo compartido de Magic: The Gathering que incluirá películas y series de televisión, siendo la película la prioridad número uno.

“Nos enorgullecemos de ser guardianes atentos de una propiedad intelectual singular y querida, y ninguna propiedad se ajusta mejor a esa descripción que Magic: The Gathering”, dijo el presidente de producción mundial de Legendary. El estudio está detrás de los filmes de Dune y las películas del ‘Monsterverse’ como Godzilla vs Kong, al igual que Pokémon: Detective Pikachu.

Si bien no está totalmente claro, parece que las adaptaciones cinematográficas y televisivas de Legendary no estarán relacionadas con la serie animada Magic: The Gathering anunciada para Netflix. Aunque también podría significar que los planes han cambiado y la serie animada ahora es parte de este universo compartido más grande.

Magic: The Gathering es un juego de cartas creado en 1993 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en uno de los juegos de cartas coleccionables más populares del mundo. Wizards of the Coast fue adquirida por Hasbro en 1999, haciéndose a su vez con Magic. Hasbro continuaría así las adaptaciones fílmicas de sus propiedades tras ejemplos como G.I. Joe, Transformers y Dungeons and Dragons. La próxima película de Transformers incluirá a los G.I. Joe como invitados especiales.

Fuente: The Hollywood Reporter