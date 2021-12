Hawkeye (episodio 6) – peleas de navidad

Otra serie del Universo Cinematográfico de Marvel ha llegado a su final. Aquellos que se sintieron decepcionados por la falta de acción en el capítulo anterior debieron quedar más que satisfechos, pues el episodio 6 de Hawkeye estuvo lleno de combates y escenas emocionantes, además de mostrar más de Kingpin y revelar el misterio del reloj Rolex. Eso sí, aquellos que están malacostumbrados a las grandes sorpresas tal vez se hayan quedado esperando algo que no llegó.

Lo decimos porque habían ciertas pistas en Sin camino a casa, cuya reseña sin ‘spoilers’ pueden leer aquí, que apuntaban a que Spider-Man iba a hacer una aparición en este episodio. Los rumores eran fuertes, pero finalmente no ocurrió.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 6 de Hawkeye, titulado ‘¿Llegó la navidad?’

¿Qué pasó con Kingpin?

Tras una breve aparición en una imagen de muy baja resolución el episodio pasado, el episodio 6 de Hawkeye nos permitió disfrutar de nuevo la gran interpretación que Vincent D’Onofrio hace como Kingpin. No solo tenemos el gusto de verlo en su rol como jefe mafioso, sino que participa de un intenso combate contra Kate Bishop en el que hace alarde de su sorprendente fuerza y resistencia.

No, Kingpin no tiene ningún poder especial, pero es muy fuerte y tiene entrenamiento en lucha libre. Recuerden que se enfrentó sin problema a Daredevil en dos ocasiones durante su propia serie y, aunque perdió ambos encuentros, no dejó al abogado ciego en buen estado. También es altamente probable que estuviera usando un chaleco antibalas.

Pero lo que ustedes quieren saber es si sobrevivió a su encuentro con su decepcionada sobrina, Maya. ¡Nosotros también queremos saberlo! Es probable que tengamos que esperar el estreno de la nueva serie Echo para saber qué ocurrió… o al menos sus tráileres.

Eso sí. Creemos que este personaje es demasiado valioso como para que Marvel haya decidido deshacerse de él aquí. Si tenemos que adivinar, Kingpin sobrevivió a su paso por Hawkeye y será el villano principal en Echo.

Hablando de personajes que “mueren” en este episodio, nos preguntamos si Kazi también cayó definitivamente o regresará en una película o serie futura. Habían muchos fanáticos que querían verlo adoptando el traje e identidad de Clown, igual que en los cómics.

El misterio del reloj rolex de Hawkeye

La gran revelación relacionada con el misterioso reloj Rolex que estamos siguiendo desde el primer episodio de Hawkeye sí resultó ser la que mencionamos en nuestro análisis del episodio pasado.

Este episodio confirma que el reloj Rolex efectivamente pertenece a Laura Barton, la esposa de Hawkeye interpretada por Linda Cardellini. Al ver la parte posterior podemos ver el símbolo de S.H.I.E.L.D. y el número 19, confirmando que Laura es realmente la Agente 19, mejor conocida como Mockingbird.

En grandes agencias, esta clase de relojes se suelen entregar al personal cuando finalmente se retiran del servicio activo. Esto confirma la teoría de que Laura trabajaba para Nick Fury y se retiró al casarse con Clint.

Esta revelación también parece confirmar que Agentes de S.H.I.E.L.D. no es canon, pues esa serie también tenía su propia Agente 19, Bobby Morse, interpretada por Adrianne Palicki.

Referencias, huevos de pascua, detalles y preguntas que nos dejó el episodio 6 de Hawkeye

Jacques Duquesne finalmente tuvo la oportunidad de mostrar sus dotes con la espada. Sin embargo, queda claro que su presencia en Hawkeye no era más que un ‘red herring’ para distraernos del hecho que Eleanor, la madre de Kate, era una criminal. No creemos que vayamos a verlo adoptar su identidad de Swordman en el futuro.

El enfrentamiento final entre Clint y Yelena, así como su charla sobre sus vínculos con Black Widow nos hace lamentar aún más que el personaje no haya tenido un funeral digno, como sí tuvo Tony Stark. También nos preguntamos qué pasará con Yelena tras incumplir su contrato. La Contessa Valentina seguramente no se tomará eso a la ligera.

El chiste del búho robándose el camión encogido nos hizo reír, pero sobre todo nos hizo preguntar si lo veremos de nuevo en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Aunque la presencia de Kingpin en Hawkeye y la referencia que vimos en Spider-Man: Sin camino a casa prácticamente “canonizan” la serie Daredevil, nos crea algunas preguntas sobre su continuidad. ¿Por qué Wilson Fisk está libre? ¿Tiene algo que ver con el ‘blip’?

La química entre Yelena y Kate, así como sus diálogos amistosos mientras pelean, fueron lo mejor del episodio. De verdad tienen que unir de nuevo a este par en futuras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

La escena post-créditos de Hawkeye nos deja ver completa la canción de Rogers: The Musical que presentaron en el primer episodio. Está mucho mejor producida de lo que debería y, aunque en un principio nos pareció algo ‘cringe’, la verdad es que la disfrutamos bastante.

Si se están preguntando quién es el hombre que muestran en varias ocasiones durante dicha presentación de Rogers: The Musical, se trata de un cameo del compositor Marc Shaiman. Él es responsable de las bandas sonoras de incontables películas y obras de Broadway. De hecho, los actores del musical son figuras muy conocidas del mundo del teatro.

Den clic en este enlace si desean leer nuestros análisis de los anteriores episodios de Hawkeye. Sigan pendientes de GamerFocus, pues continuaremos nuestro análisis episodio a episodio de las series del Universo Cinematográfico de Marvel con She-Hulk, Ms. Marvel, Echo, Moon Knight, etc.