Solo falta un episodio y todas las piezas del juego ya están en su lugar. Al episodio 5 de Hawkeye le faltó algo de acción, pero lo compensó con la intensidad de la aparición de Yelena Belova, las sospechas que levantó sobre Laura Barton, Eleanor Bishop y la revelación que llevábamos semanas esperando sobre si Kingpin es o no el villano de la serie.

Este también es un episodio ligero en ‘huevos de pascua’. Aún así, hay un par de detalles curiosos, incluyendo una posible referencia a la recién estrenada Spider-Man: Sin camino a casa.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 5 de Hawkeye, titulado ‘Ronin’

Yelena en Nueva York

Tal como sugería el final de la película Black Widow (cuya reseña pueden leer aquí), Yelena Belova emprendió una cruzada para rescatar a las demás Viudas de su manipulación mental. Al comienzo del episodio la vemos tratando de “rescatar” a una de ellas en compañía de otra Viuda llamada Sonya, cuando fue afectada por el ‘blip’ de Thanos.

Descubrir que ella fue afectada por la desaparición masiva es clave para entender el estado emocional en que se encuentra. No solo perdió cinco años de su vida, sino que su hermana falleció durante su ausencia. Incluso si en el fondo sabe que Clint no es el culpable de su muerte, es comprensible que la impotencia de no haber hecho nada para evitarlo la impulse a buscar un cierre, así sea en forma de venganza.

Mención especial a lo amenazante y peligrosa que logra lucir Yelena para Hawkeye y Kate a pesar del humor que está manejando. Es algo en su mirada y el tono de su voz, no solo se debe a su marcado y extrañamente atractivo acento ruso.

La escena en la que Yelena y Kate se encuentran es el momento más fuerte de este capítulo de Hawkeye. Es verdad que tardan un poco más de lo necesario en “llegar al punto fuerte de la discusión”, pero los enormes talentos actorales de Hailee Steinfeld y Florence Pugh hacen que este cara a cara resulte tenso y divertido pese a su duración.

En esa escena, Yelena explica en voz alta todos los temas de la serie. Los pecados de Clint son grandes y no es solo él quien debe dejarlos atrás, sino que los demás deben decidir si merece perdón y redención. No vamos a adentrarnos más en ese tema. Si les interesa, les recomendamos dar una mirada a nuestros análisis de los episodios anteriores.

¿Quién es realmente Laura Barton en Hawkeye?

El misterio del reloj recuperado de la base de los Avengers sigue sin solución, pero es cada vez más claro que está relacionado directamente con la familia de Clint. Esto llevó al surgimiento de una nueva teoría por parte de los fanáticos. Laura Barton, la esposa de Hawkeye, podría ser en realidad Mockingbird.

En los cómics, Barbara ‘Bobbi’ Morse —nombre clave: Mockingbird— es una agente élite que ha formado parte de los Avengers en varias ocasiones. Es verdad que este personaje ya apareció en la serie de televisión Agentes de S.H.I.E.L.D., pero su canonicidad está en duda, sobre todo después de que el Darkhold apareciera en Wandavision y no se pareciera en nada al que vimos en el otro programa.

Al menos podemos estar seguros que el misterio se resolverá en el capítulo final de Hawkeye.

El jefe de la mafia del traje deportivo es revelado

En el episodio 5 de Hawkeye finalmente pudimos confirmar que el gran villano detrás de todo es Kingpin y que está interpretado nuevamente por Vincent D’Onofrio, que hizo maravillas con el mismo rol en la serie Daredevil para Netflix.

El rumor era tan fuerte que hubiera sido decepcionante que no fuese realidad. La revelación tal vez no se hizo de la mejor forma, pues lo vemos en una foto un poco borrosa.

De hecho, no estuvimos 100% seguros de que sí era el actor hasta que vimos su nombre en los créditos. Hablando de eso, su silueta rodeando todo al final fue un buen detalle.

¿Quién es realmente la madre de Kate Bishop?

Ya habíamos sospechado que Eleanor Bishop, la madre de Kate, estaba detrás de los hechos más graves de Hawkeye junto a Kingpin y ahora parece confirmado. No creemos que Yelena esté mintiendo cuando dice que ella fue quien la contrató para matar a Clint. De hecho, es posible que haya inculpado a Jack o que su arresto no sea más que un montaje.

En los cómics, es ella quien “muere” cuando Kate era una niña, asesinada por su esposo cuando él descubrió sus crímenes. Por supuesto, está viva y es una aliada de la villana Madame Masque.

En los mismos cómics, Eleanor también es una vampira. Por supuesto que lo es.

Otras referencias y ‘huevos de pascua’ en el episodio 5 de Hawkeye

Antes de explicar que su misión es matar a Hawkeye, Yelena menciona la «nueva y mejorada Estatua de la Libertad». Esa puede ser una referencia al escudo del Capitán América que le están agregando (y que luego es destruido) en el tráiler de Spider-Man: Sin camino a casa.

Cuando Clint menciona la “estúpida roca naranja” en su mensaje a Natasha, se refiere a la Piedra del Alma. Esta es la Piedra del Infinito que su amiga consiguió sacrificando su vida en Avengers: Endgame.

La tienda de autos en la que Ronin y Maya pelean se llama “Fat Man”. Este es otro apodo usual para Kingpin y un guiño a la revelación que nos espera al final del episodio 5 de Hawkeye.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues continuaremos analizando Hawkeye episodio a episodio. Sigan este enlace si desean leer nuestros otros artículos al respecto.