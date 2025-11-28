HBO Max estrenará en 2026 una serie animada del Chapulín Colorado y otra en acción real protagonizada por Don Ramón

La bioserie con toques de ficción, Sin querer queriendo, tuvo una de las mayores audiencias para HBO Max en el año, narrando la vida y obra de Roberto Gomez Bolaños, creador de Chespirito, El Chapulín Colorado y El Chavo, entre muchos otros personajes. Su buena acogida y el eterno cariño hacia los programas de Gomez Bolaños, llevan al Grupo Chespirito a un acuerdo exclusivo con la plataforma de ‘streaming’ para lanzar dos series más en 2026.

Los Colorado es una serie animada protagonizada por el Chapulín Colorado y su astuta familia, con nuevos personajes y tramas que profundizan en el benigno y a la vez torpe superhéroe mexicano. Este es el primer tráiler de la serie que también llegará a Cartoon Network, como otras series latinoamericanas.

Los Colorado se estrenará a principios de 2026 por HBO Max y Cartoon Network.

Además de esta serie animada, HBO Max también apostará fuerte por las otras creaciones de Roberto Gomez Bolaños, gracias a la alianza entre el Grupo Chespirito y THR3 Media Group. Don Ramón será una nueva comedia en acción real centrada en el querido personaje de culto, cuya exclusividad y distribución ya han sido reservadas por HBO Max. Esta no es una bioserie sobre el fallecido actor Ramón Valdés, quien dio vida a Don Ramón, sino una serie sobre el personaje padre de la Chilindrina. Aunque ignoramos si otros personajes de la vecindad harán aparición o si justificarán su ausencia.

Don Ramón se estrenará en una fecha del 2026 no definida, ya que apenas está entrando en fase de preproducción.