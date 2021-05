En coyuntura con la pandemia, las plataformas de ‘streaming’ están en alza. Mientras que servicios ya existentes —tales como Netflix y Crunchyroll— han visto un aumento de suscriptores, otras compañías se han animado a lanzar sus propias plataformas. Entre estas se encuentran Disney+ y Paramount+, que recientemente vieron su debut en Latinoamérica.

Por supuesto, WarnerMedia no iba a quedarse atrás en esta carrera. A mediados de 2020, la compañía anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de ‘streaming’: HBO Max.

Un año después, la plataforma ya está disponible en varias regiones del globo. Sin embargo, tal no es el caso en Latinoamérica. Por fortuna, la espera ha concluido. WarnerMedia ha revelado la fecha de estreno de HBO Max en Colombia y el resto de Latinoamérica.

¿Cuándo será el estreno de HBO Max en Colombia y otros países de Latinoamérica?

HBO Max estará disponible en Colombia y demás países de Latinoamérica a partir del 29 junio

¿Cuál será el precio de la suscripción de HBO Max en Colombia?

HBO Max se podrá adquirir con dos planes de suscripción:

El plan Estándar ofrecerá acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido, video en alta definición y algunos títulos en 4K. El plan estándar de HBO Max tendrá un precio mensual de $19,900 pesos (Colombia).

El plan Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para ofrecer una experiencia individual disfrutable en dispositivos móviles. El plan móvil tendrá un precio mensual de $13,900 pesos (Colombia).

Como si no fuera suficiente, las suscripciones por períodos de 3 o 12 meses estarán disponibles con un descuento de hasta el 30%. HBO Max también ofrecerá un período de prueba de 7 días y una zona de degustación. Ahí, los usuarios podrán ver sin costo algunas series y documentales.

La plataforma también estará disponible a través de socios como AT&T México, DIRECTV Latin America, SKY Brasil, DIRECTV GO y el Grupo América Móvil. Aquellos usuarios que tengan una suscripción a HBO a través de socios como Claro (LATAM), Oi (Brasil), Tim (Brasil), TotalPlay (México), VIVO (Brasil) y VTR (Chile) tendrán acceso a HBO Max sin costo adicional.

¿Qué próximos estrenos de cine podrán verse en HBO Max?

A través de HBO Max, sus usuarios podrán ver futuros estrenos cinematográficos de Warner Bros. Estos incluyen Space Jam: Una nueva era, El Escuadrón Suicida y Dune. Estos son solo tres de los próximos estrenos que llegarán a la plataforma de ‘streaming’, los cuales estarán disponibles en la misma 35 días después de su debut en salas de cine.

¿Qué más podrá verse en la plataforma?

Además de futuros estrenos, los usuarios de HBO Max tendrán acceso a más de 15,000 horas de contenido. Esto incluye lanzamientos recientes —tales como Mortal Kombat y Godzilla vs. Kong— y queridas franquicias. Estas van desde icónicas sagas cinematográficas —tales como Harry Potter, El señor de los anillos y El Conjuro— hasta series de Warner y HBO. Estas incluyen Friends, The Big Bang Theory, Los Soprano y Game of Thrones. Los suscritos a HBO Max también tendrán acceso a la parrilla clásica y moderna de canales como Cartoon Network, además de una gran selección de contenidos basados en DC. Estos no solo incluyen películas recientes, tales como La Liga de la Justicia de Zack Snyder y Guasón, sino las series clásicas del Universo Animado y todas las películas animadas de DC.

Por supuesto, también podrán disfrutar de contenidos originales de la plataforma.

¿Qué opciones ofrecerá el servicio?

Además del contenido previamente mencionado, los usuarios de HBO Max tendrán acceso a las siguientes propiedades para crear una experiencia de ‘streaming’ a su medida:

Personalización del nombre de usuario y los perfiles de visualización

Creación de una lista personal con películas y series favoritas

Menú de categorización por género

Selección de idiomas

Centros de contenidos con grupos de marcas reconocidas para nichos específicos

Descargas de contenido para disfrutar sin conexión

Video en alta definición y algunos títulos en 4K

La plataforma también ofrecerá una experiencia diseñada para los niños:

Los padres podrán seleccionar la clasificación de contenido acorde con la edad de sus hijos y crear una contraseña para que los más pequeños permanezcan dentro de esta experiencia.

Navegación de contenido a través de personajes de franquicias como Sesame Street y Looney Tunes que los dirigirá a páginas con títulos especiales para ellos.

Los padres también podrán crear perfiles para sus hijos, que los llevará a una página de inicio dedicada a los niños y adaptada a su edad. Los contenidos que vean los niños se ampliarán a medida que crezcan en función de la configuración del control parental.

Fuente: presentación oficial a medios de HBO Max