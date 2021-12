A Henry Cavill le gustaría protagonizar una película de Red Dead Redemption

No cabe duda que una de las principales razones del éxito de The Witcher en Netflix es el carisma y atractivo de su protagonista. Henry Cavill no solo ha encarnado a Geralt de Rivia en la serie, sino también en los videojuegos porque es un ávido ‘gamer’.

Esto ha causado que muchos se imaginen al actor que también interpretó a Superman en una gran cantidad de roles tomados del mundo de los videojuegos. De hecho, fuertes rumores dicen que él fue contratado para interpretar al protagonista de la serie de Mass Effect en Amazon Prime. No está confirmado que se trate del Comandante Shepard porque podría ser un personaje original.

Durante la ‘premiere’ especial de la temporada 2 de The Witcher celebrada en Madrid, la publicación GameReactor entrevistó a Henry Cavill y le preguntó cuál película de videojuego le gustaría protagonizar: su respuesta fue Red Dead Redemption.

«Comencé a jugar Red Dead Redemption 2. Sé que llegue un poco tarde a esa fiesta, pero comencé a jugarlo y lo estoy disfrutando. Creo que sería divertido convertir algo como eso en una película».

Red Dead Redemption 2, cuya reseña pueden leer aquí, es un videojuego de acción en el ‘salvaje oeste’ norteamericano. El protagonista es Arthur Morgan, un forajido perteneciente a la banda de Dutch van der Linde que está buscando un lugar en un mundo en el que la clásica idea del «vaquero» está desapareciendo.

¿Les parece buena la idea de ver a Henry Cavill protagonizando una película de Red Dead Redemption? ¿A qué otros personajes de videojuegos les gustaría verlo interpretar? Esperamos sus comentarios.

Fuente: GameReactor