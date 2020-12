Henry Cavill se ha lastimado durante el rodaje de The Witcher

Se ha reportado que el actor Henry Cavill se ha lesionado en el set de filmación de la segunda temporada de The Witcher. El periódico británico The Sun ha informado que Cavill deberá descansar luego de haberse lastimado en una escena de acción que requería el manejo de hachas. La escena estaba siendo filmada en un sitio con árboles de 6 metros y Cavill tenía puesto su arnés de seguridad.

Una fuente le informó al tabloide que la filmación se ha detenido por el accidente. “De repente se levantó y claramente se veía muy adolorido. No se sabe si algún objeto golpeó su pierna o si hubo alguna clase de desgarre muscular”, comentó el contacto. Agregó que no hubo necesidad de llamar una ambulancia, pero no puede caminar bien y eso ha interrumpido el itinerario de filmación.

Este es el más reciente percance en una cadena de sucesos que han frenado la producción de la segunda temporada de The Witcher. Netflix tuvo que detener la filmación el mes pasado, luego un brote de COVID-19 encontrado en el estudio. Algo similar sucedió en marzo cuando el actor Kristofer Hivju dio positivo para Coronavirus justo antes del comienzo de la cuarentena en Reino Unido.

Se desconoce el tiempo que requerirá Henry Cavill para recuperarse de este infortunado accidente. No nos queda más que desearle una pronta recuperación.

Vía: Eurogamer