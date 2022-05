Han pasado casi tres años desde que vimos el primer avance de la largamente esperada secuela del clásico de los años ochenta protagonizada por Tom Cruise. Eran tiempos más inocentes y creíamos que la película iba a ser estrenada a mediados de 2020. Pero Top Gun: Maverick finalmente está al alcance de las manos y podemos irnos preparando para la acción escuchando Hold my hand, la canción de Lady Gaga que encabezará su banda sonora.

Pueden encontrarla en Spotify, Apple Music, Deezer, iTunes, Amazon o en YouTube. A diferencia de una de las canciones más populares de la película original —Danger Zone, de Kenny Loggins— se trata de una balada algo melancólica que acompañará los créditos del filme. ¿Será que el final nos dejará tristes?

Hold my hand fue coescrita por la misma Lady Gaga exclusivamente para formar parte de la banda sonora de Top Gun: Maverick como canción principal. Ella también la produjo en colaboración con BloodPop y Benjamin Rice. La describe como «una carta de amor al mundo durante y después de una época muy difícil».

Aunque es prematuro, algunos críticos creen que podría ser nominada al Premio Óscar como mejor canción original. No olvidemos que Lady Gaga ya ganó este premio por la canción Shallow, de la película Nace una estrella, en 2019 y que Take my Breath Away, de la banda sonora de la Top Gun original, se llevó la estatuilla en 1986.

Aunque no es oficial, la fecha de estreno de Top Gun: Maverick en Colombia podría ser el miércoles 25 de mayo de 2022.

Fuente: Deadline