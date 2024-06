La Casa del Dragón, temporada 2: qué deben recordar antes de empezar a verla

Una de las series más esperadas finalmente está de regreso. Se acerca el estreno de la temporada 2 de La Casa del Dragón (House of The Dragon) y creemos que es buena idea recordarles algunos detalles de la primera temporada de este ‘spin-off’ de Juego de Tronos para que la disfruten más.

No hablamos de cosas obvias como «Aegon es coronado Rey» o «Aemond Targaryen asesinó a Lucerys», que fueron evento importantísimos que todos recordamos con claridad. Vamos a referirnos a personajes secundarios, nombres y detalles que es más probable que no tengan presentes si no han visto la primera temporada desde que fue emitida originalmente. Esto es lo qué deben recordar de la temporada 1 antes de empezar a ver los nuevos episodios.

Un repaso a los nombres de los hijos Targaryen

Entre tantos personajes de cabellos plateados, muchos de los cuales usan nombres de sus antecesores, es fácil confundirse.

Primero, hablemos de los hijos de Rhaenyra Targaryen en este punto de la historia. Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon y Joffrey Velaryon son hijos de Ser Harwin Strong (aunque los hizo pasar por hijos de su esposo Laenor Velarion).

Jacaerys Velaryon : hijo mayor de Rhaenyra y su heredero al trono. Al comienzo de la temporada se encuentra en una misión diplomática en el norte, buscando apoyo para su madre entre La Guardia de la Noche en el Muro.

: hijo mayor de Rhaenyra y su heredero al trono. Al comienzo de la temporada se encuentra en una misión diplomática en el norte, buscando apoyo para su madre entre La Guardia de la Noche en el Muro. Lucerys Velaryon : el segundo hijo de Rhaneyra. Fue asesinado por Aemond y su dragón Vhagar al final de la temporada 1.

: el segundo hijo de Rhaneyra. Fue asesinado por Aemond y su dragón Vhagar al final de la temporada 1. Joffrey Velaryon: tercer hijo de Rhaenyra. Comienza la temporada a salvo en Rocadragón.

Además, Rhaenyra tiene dos hijos más con Daemon que son niños pequeños al comienzo de la temporada 2: Aegon (III) Targaryen y Viserys Targaryen. Al final de la temporada 1 iba a tener una hija llamada Visenya, pero murió en el parto.

Ahora pasemos al lado de «los verdes»: los hijos de Alicent Hightower con el fallecido Rey Viserys I.

Aegon II Targaryen : El primer hijo de Alicent con Viserys y que sería el heredero legítimo del trono si el rey no hubiera elegido a su hija Rhaneyra para sucederlo. De hecho, es su nombre (el mismo del gran conquistador) el que hizo que Alicent confundiera las últimas palabras de su esposo y las usara para ponerlo en el trono. Al comienzo de la temporada 2 de La Casa del Dragón, Aegon II fue coronado como Rey en Desembarco del Rey, pero muchos lo consideran ilegítimo.

: El primer hijo de Alicent con Viserys y que sería el heredero legítimo del trono si el rey no hubiera elegido a su hija Rhaneyra para sucederlo. De hecho, es su nombre (el mismo del gran conquistador) el que hizo que Alicent confundiera las últimas palabras de su esposo y las usara para ponerlo en el trono. Al comienzo de la temporada 2 de La Casa del Dragón, Aegon II fue coronado como Rey en Desembarco del Rey, pero muchos lo consideran ilegítimo. Aemond Targaryen : El hermano de Aegon y asesino de Lucerys Targaryen. Comienza la temporada 2 sin ningún remordimiento por su crimen. Tiene el favor de su hermano el Rey, que incluso lo invita al consejo a pesar del rechazo de los demás miembros.

: El hermano de Aegon y asesino de Lucerys Targaryen. Comienza la temporada 2 sin ningún remordimiento por su crimen. Tiene el favor de su hermano el Rey, que incluso lo invita al consejo a pesar del rechazo de los demás miembros. Helaena Targaryen: Hermana y esposa de Aegon (el incesto era más que normal entre los Targaryen). Muchos creen que es una bruja por su tendencia a hablar en acertijos que predicen el futuro.

Los lectores de los libros saben que Alicent y Viserys tuvieron un cuarto hijo llamado Daeron. La serie no lo ha mostrado, pero se supone que sí existe y está en Antigua.

Aegon II y su hermana Helaena tienen dos hijos al comienzo de la temporada 2 de House of the Dragon: Jaehaerys y Jaehaera. Todavía son niños pequeños.

Esto debería ser suficiente para comenzar la nueva temporada sin problemas respecto a los nombres de los hijos de Rhaenyra y Alicent. Si necesitan un análisis más detallado del árbol genealógico Targaryen, sigan este enlace.

Mysaria, el ‘gusano blanco’

Mysaria es un personaje secundario de la primera temporada que muchos parecen haber olvidado. Ella era una proxeneta de Desembarco del Rey que se convirtió en la amante favorita de Daemon Targaryen. Cuando él ser reveló contra Viserys, se la llevó a Rocadragón como su consorte y mintió diciendo que estaba esperando un hijo suyo.

Pero Mysaria es más que una trabajadora sexual. Bajo el alias del ‘Gusano blanco’ maneja una pequeña red de espías. También usa su trabajo para enterarse de secretos que luego trafica para su beneficio. Aunque parece que originalmente sí sentía amor por Daemon, eso no le evitó ofrecer sus servicios a los Hightower. Eso perjudicó el reclamo al trono de Hierro de Rhaenyra.

Mysaria será una figura muy importante en la temporada 2 de La Casa del Dragón, algo que no sorprenderá a quienes hayan leído el libro Fuego y Sangre en que está basada House of the Dragon.

Otras cosas que deben recordar antes de ver la temporada 2 de House of the Dragon

El conjunto de islas conocidas como Los peldaños de piedra , que tantos problemas dieron en la temporada 1, finalmente fueron conquistadas por Corlys Velaryon y ofrecidas a Rhaenyra.

, que tantos problemas dieron en la temporada 1, finalmente fueron conquistadas por Corlys Velaryon y ofrecidas a Rhaenyra. Hay dos miembros de las Capas Blancas (la guardia del rey) que son gemelos: Ser Erryk Cargyll y Ser Arryk Cargyll . Erryk juró lealtad a Rhaenyra, mientras que Arryk se quedó en Desembarco del Rey y juró lealtad a Aegon.

. Erryk juró lealtad a Rhaenyra, mientras que Arryk se quedó en Desembarco del Rey y juró lealtad a Aegon. Ser Criston Cole debe su vida a Alicent Hightower. Ella hizo que el Rey Viserys le perdonara por matar a Ser Joffrey Lonmouth , el amante de Laenor Velaryon.

, el amante de Laenor Velaryon. Aegon I es considerado un Rey débil por el pueblo. No solo por lo débil que es su reclamo del trono (Rhaenyra fue oficialmente bendecida por Viserys como su sucesora), sino por el llamativo escape de Lady Rhaenys en su dragón Meleys durante su propia coronación.

¿Cuál es la fecha de estreno de la temporada 2 de House of the Dragon?

El episodio 1 de la temporada 2 de La Casa del Dragón se estrena en HBO y el servicio por suscripción MAX el domingo 16 de junio de 2024. Cada nuevo capítulo llegará cada domingo.