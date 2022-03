House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, ya tiene fecha oficial

Hace un tiempo HBO compartió el primer avance oficial de la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, pero todavía quedaba pendiente el anuncio de su fecha oficial. Varios meses después, por fin confirmó el día de su lanzamiento: el domingo 21 de agosto.

El anuncio se hizo a través de las cuentas oficiales de HBO Max, plataforma donde será transmitida oficialmente la serie.

Como bien se sabe, la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, tendrá solamente diez episodios. Estos estarán basados en la novela de 2018 de George R.R. Martin, Fire & Blood. En este texto se cuenta la historia del declive de la familia Targaryen cerca de 200 años antes de los sucesos de Canción de Hielo y Fuego.

Tenemos la fecha oficial, ¿pero de qué se trata A House of Dragon?

Para saber ubicarnos en la historia de House of the Dragon, debemos tener en cuenta que la Rebelión de Robert Baratheon ocurrió en el año 282 D.C. (Después de la Conquista de Aegon). Siendo así, esta serie se remonta más o menos al año 129 D.C.

Alicent Hightower.











Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower

Viserys Targaryen

En estos momentos se da la Danza de los Dragones. Se trata de un evento histórico que incluye una guerra civil librada por dos facciones leales a distintos pretendientes al trono de Viserys Targaryen I. Por un lado, tenemos a Rhaenyra Targaryen, quien es apoyada por «Los Negros»; y a Aegon II, quien recibe la ayuda de «Los Verdes». Ambos colores se deben a rivalidades generadas desde antes entre Rhaenyra y Alicent Hightower, la madre de Aegon II.

Este evento supuso una gran debilitación de la casa Targaryen debido a las muertes significativas tanto de sus miembros como de sus últimos dragones que cayeron en batalla.

Fuente: HBO