House of the Dragon: todos los dragones y sus jinetes

Uno de los elementos más complicados de las obras de George R.R. Martin y las series basadas en sus libros son las relaciones familiares entre sus cientos de personajes. Nosotros ya les presentamos un árbol genealógico de los Targaryen para ayudarlos a resolver eso, pero ahora hay quienes están confundidos es por sus «mascotas». Aquí tienen un listado con todos los dragones de la Casa Targaryen presentes en la serie House of the Dragon (La casa del dragón) y sus respectivos jinetes.

Para que sepan «de qué lado están», vamos a dividirlos en los dragones de «los negros» —montados por Rhaenyra y sus aliados— y los de «los verdes» —de los hijos de Viserys y Alicent que actualmente ocupan el Trono de Hierro en Desembarco del Rey.

Dragones de ‘los negros’

Syrax

Dragona de la Reina Rhaneyra Targaryen y unida a ella desde su nacimiento. Tiene un color dorado rojizo, es joven y relativamente pequeña, pero veloz y poderosa.

Caraxas

Dragón de Daemon Targaryen. Es rojo y se destaca por su largo cuello que le amerito el apodo de «anfíptero», «la sierpe sangrienta».

Meleys

Dragona de Rhaenys Targaryen y apodada «Reina roja» por su color rojizo. Era el dragón más rápido de todos, pero su velocidad no le impidió escapar de su destino. Murió en la Batalla de Reposo del Grajo (episodio 4 de la serie) junto a su jinete mientras enfrentaban a Sunfyre y Vhagar.

Vermax

Dragón de Jacaerys ‘Jace’ Velaryon, hijo mayor de Rhaenyra. Es un dragón verde y muy joven que está vinculado a Jace desde su nacimiento.

Arrax

Dragón de Lucerys ‘Luke’ Velaryon, segundo hijo de Rhaneyra. Este dragón pálido era el más pequeño de los dragones vistos en House of the Dragon (La casa del dragón) y fue eliminado por Vhagar al final de la primera temporada.

Danzarina lunar (Moondancer)

Dragona de Baela Targaryen. Tiene un color plateado y es relativamente pequeño, pero eso también lo convierte en uno de los más rápidos. Lo vimos en el episodio 4 cuando tuvo una oportunidad única de acabar con el odiado Ser Criston Cole, aunque este logró escapar.

Tyraxes

Dragón de Joffrey Velaryon, tercer hijo de Rhaenyra. Joffrey aún no ha aprendido a montarlo y aún no lo han mostrado en la serie.

Dragones de ‘los verdes’

Fuegosol (Sunfyre)

Dragón del Rey Aegon II Targaryen. Portaba un impresionante color dorado «digno de un rey» y eso hizo que le pusieran el obvio apodo de «Fuegosol el dorado». Participó en la Batalla de Reposo del Grajo y quedó herido y sin ser capaz de volar.

Vhagar

Dragona de Aemond Targaryen y la más grande y poderosa de todos, lo que le amerita el título de Reina de los dragones. Originalmente pertenecía a la Reina Visenya Targaryen, luego a su hijo Belon y él se lo heredó a Laena Velaryon (que eventualmente se casón con Daemon). Debía ser heredado por su hija Rhaena, pero Aemond «lo robó» vinculándose a él antes de que la joven lo reclamara.

Sueñofuego (Dreamfyre)

El dragón del Helaena Targaryen. Se supone que ella es una jinete pero raramente lo monto. Antes de pertenecer a ella fue montado por la Reina Rhaena Targaryen. No lo han mostrado en la serie.

Tessarion

Una dragona de color azulado metálico es que montada por Daeron Targaryen.

Un momento. ¿Quién es Daeron Targaryen? Aegon II, Aemond y Helaena no son los únicos hijos que tuvo Viserys con Alicent. Aunque no lo han mostrado en la serie, hay un cuarto hijo llamado Daeron que debería estar en Antigua sirviendo como escudero. Fue mencionado de paso por Ser Otto Hightower en el episodio 3 de la temporada 2 de House of the Dragon (La casa del dragón), así que es posible que lo veamos pronto.

Dragones sin jinete

Vermithor

La «Furia de bronce», llamado así por su color metálico, fue el dragón del Rey Jaehaerys I y es el segundo dragón más grande de los Siete Reinos, superado solo por Vhaegar. Se recluyó en una cueva de Rocadragón tras la muerte de su jinete y pudimos verlo brevemente en un episodio de la primera temporada.

Bruma (Seasmoke)

Dragón de Laenor Velaryon. No se le ha visto desde que él fingió su muerte y está a la espera de tener un nuevo jinete.

Robaovejas (Sheepstealer)

Uno de los dragones de ‘los negros’ en Rocadragón. Especialmente feo, debil y pequeño que sobrevive robando ovejas. Aún no tiene jinete.

Ala de plata (Silverwing)

Otro de los dragones sin jinete que ronda las montañas de Rocadragón. Muchos años atrás fue montada por Alysanne Targaryen pero no tiene un nuevo jinete aún.

Esperamos que esta pequeña guía con todos los dragones y sus jinetes en House of The Dragon (La casa del dragón) les haya servido para entender mejor la serie.