A comienzos de marzo les revelamos quiénes son las actrices que interpretarán a Bombón (Blossom), Burbuja (Bubbles) y Bellota (Buttercup) en la serie ‘live-action’ de Las Chicas Superpoderosas. Pues bien, aquí tienen la primera imagen oficial de Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perrault como las protectoras de la ciudad de Saltadilla.

Además del trio protagonista, ya conocemos otros miembros del elenco del ‘live-action’ de Las Chicas Superpoderosas. Veremos a Donald Faison (Scrubs, Star Wars: Resistance), como el profesor Drake Utonium; Robyn Lively, como la señorita Bellum; y Nicholas Podany, como Joseph ‘Jojo’ Monder Jr., la versión de Mojo Mojo de la serie.

Detrás de cámaras tenemos a la popular guionista Diablo Cody (Juno, Jennifer’s Body) como escritora junto a Heather Regnier, Erika Kennair como productora y Maggie Kiley dirigiendo el episodio piloto.

En Estados Unidos, esta serie será emitida por el canal The CW, el mismo del Arrowverso. Muchas de las producciones de este canal pueden ser vistas en Colombia y Latinoamérica gracias a Netflix. Aunque no se ha confirmado nada, no descartamos que la podamos ver allí.

En realidad, esta imagen no es la primera vez que nos muestra cómo lucirán las protagonistas de la serie ‘live-action’ de Las Chicas Superpoderosas. Hace algunos días se filtró una foto de una grabación en la que podemos verlas en sus atuendos clásicos.

Se supone que esta imagen pertenece a un ‘flashback’. Entre lo poco que se sabe de la serie, está que ellas solo vestirán así en los recuerdos de su adolescencia.

Todavía no se tiene una fecha definida de estreno para la serie.

