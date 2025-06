Ironheart ya está en Disney+, pero parece que Disney no quiere que lo sepan

Es verdad que las películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel ya no son tan populares como antes, pero eso no explica la extraña aproximación que está tomando Disney hacia sus propias creaciones. Casi parece como si hubiera querido «sepultar» su nueva serie desde antes de su estreno. Los tres primeros episodios de Ironheart la serie del MCU sobre una chica que crea su propia armadura inspirada en la de Iron Man, ya están disponibles en Disney+, pero pocos lo saben porque la empresa no ha hecho ningún esfuerzo en promocionarla.

Esto resulta especialmente extraño porque tras una temporada en que las películas y series de la franquicia estaban pasando sin pena ni gloria, están gozando de una renovada popularidad gracias al éxito de Thunderbolts, Daredevil: Born Again y a las expectativas muy positivas que hay hacia la película de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos que se estrenará en julio de 2025. Parece que Disney y Marvel Studios no pretenden capitalizar esto.

La situación se entendería si Ironheart resulta ser una mala serie, pero las primeras críticas —al menos hasta el momento de escribir esta nota— han sido mayoritariamente positivas y el personaje protagonista también tuvo una buena recepción en el Universo Cinematográfico Marvel tras su aparición en la película Pantera Negra: Wakanda por siempre.

Tristemente, los racistas sí se dieron cuenta que la serie se iba a estrenar y comenzaron una campaña de ‘review bombing’ contra Ironheart en Rotten Tomatoes, publicando docenas de reseñas negativas ANTES del estreno de la serie. La página tuvo que tomar medidas y borrar manualmente todas las reseñas llenas de intolerancia que no tenían nada que ver con la calidad de la obra.

Ironheart cuenta la historia de Riri Williams, una adolescente genio estudiante de MIT que logra crear una armadura inspirada en la de Tony Starks y con la que se convierte en una especie de vigilante. Tras su regreso a Chicago conoce a Parker Robbins (The Hood) y comienza a caminar un peligroso camino que combina la tecnología y la magia.

La serie es protagonizada por Dominique Thorne y creada por Chinaka Hodge, que ha escrito capítulos de series como Snowpiercer y The Midnight Club.