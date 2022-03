Isle of the Dead es el cuarto ‘spin-off’ de The Walking Dead

The Walking Dead continúa extendiendo su temporada final y de paso su universo, con el anuncio de una cuarta serie ‘spin-off’ en su catálogo: Isle of the Dead. El futuro de AMC con The Walking Dead trae consigo une serie protagonizada por los personajes de Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) en la ciudad de Nueva York. Una elección bastante controversial, teniendo en cuenta que Negan acabó con la vida de Glenn, esposo de Maggie.

Esta rencilla de Maggie hacia Negan ha sido visitada en algunos de los últimos episodios de la temporada 11. Este último manifiesta cierto cambio respecto al psicópata que era en sus inicios de la serie. Incluso durante un momento comparten una alianza temporal, por supuesto cargada de desconfianza. Es sobre estas bases y el futuro de su relación, que Isle of the Dead cobra vida.

La nueva serie está ubicada en la isla de Manhattan, separada desde hace varios del estado de Nueva York y llena de muertos y vivos por igual. La primera temporada consistirá en seis episodios que serán lanzados en AMC y AMC+.

«Estoy encantado que el viaje de Negan y Maggie continúe. Ha sido un gran viaje en los zapatos de Negan, estoy más que emocionado por continuar esta travesía en Nueva York con Lauren. Los caminantes en un entorno urbano siempre ha sido una imagen genial, pero ¿la Quinta Avenida, el edificio Empire State, la Estatua de la Libertad? ¿La mayor ciudad en el mundo?

El trasfondo es asombroso, pero la historia que Eli Jorné está cocinando es incluso mejor. Prepárense, Isle of the Dead va a reinventar el universo The Walking Dead. Enormes agradecimiento a Dan McDermott, Scott Gimple y AMC por tenernos de vuelta y más… simplemente no podemos esperar.»

The Walking Dead se encuentra en la parte 2 de su temporada final. Entre los otros ‘spin-off’ encontramos Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond y una planeada antología titulada Tales of the Walking Dead.

Isle of the Dead se estrenará en 2023.

Vía: Screenrant