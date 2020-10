Jared Leto regresará como el Guasón en el Snyder Cut de Liga de la Justicia

¿Qué tan diferente será el ‘Snyder Cut’ que veremos en HBO Max de la versión de Liga de la Justicia que vimos en cines en 2017? Definitivamente será muy diferente, pues incluirá a personajes que no aparecían originalmente en la película. Uno de ellos es el Guasón.

The Hollywood Reporter informa que Jared Leto está de regreso para interpretar al Guason en nuevas escenas que están grabando para el ‘Snyder Cut’ de Liga de la Justicia. Leto ya interpretó a este personaje en Escuadrón Suicida en 2016. Además de él, se ha reportado que Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Cyborg) y Amber Heard (Mera) también están de regreso en el estudio participando de las nuevas escenas.

Esto resulta curioso porque la versión que Jared Leto hizo del Guasón en Escuadrón Suicida no fue muy bien recibida por la crítica ni la audiencia.

Además, ha sido revelado que Jon Berg y Geoff Johns —que produjeron la versión original de Liga de la Justicia— decidieron no involucrarse con la versión de Zack Snyder. Pidieron retirar sus nombres de los créditos. Esta decisión puede estar motivada no solo porque no están trabajando en el nuevo corte, sino por las críticas que recibieron hace meses de Ray Fisher. Él los acusó de haber permitido abusos en el set.

El ‘Snyder Cut’ de Liga de la Justicia, que incluirá al Guasón de alguna forma, se presentará en 2021 y tendrá cuatro partes de aproximadamente una hora cada una.

Fuente: The Hollywood Reporter