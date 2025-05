Jessica Jones se unirá a Daredevil en la temporada 2 de Born Again

Krysten Ritter volverá como la detective con superfuerza Jessica Jones en el Universo Cinematográfico de Marvel, ya que ha sido anunciada para la temporada 2 de Daredevil: Born Again en Disney+. Al igual que Charlie Cox como Daredevil, Ritter tuvo su propia serie en Netflix que hizo después ‘crossover’ con Luke Cage (Mike Colter) y Iron Fist (Finn Jones) en The Defenders. Por el momento no se han confirmado a estos dos últimos personajes, pero dado el final de temporada de Born Again, sería lo más acertado traerlos de vuelta también.

Marvel realizó el anuncio en una presentación donde dieron un primer vistazo a Wonder Man, una nueva serie con Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley. Daredevil: Born Again ha tenido un desempeño favorable en la plataforma de Disney, con un final de altos números que además empujó las temporadas de Daredevil hechas para Netflix, disponibles ahora en Disney+.

“La gente la ve como una cuarta temporada, no como una primera”, señaló Brad Winderbaum, director de televisión y animación de Marvel, en declaraciones a The Hollywood Reporter. Winderbaum señaló que la reacción del público ha sido intensa, desde los comentarios hasta los videos y el arte creado por los fans. “Nos ha dado la confianza de seguir haciendo la serie anualmente en el futuro”, afirmó.

El ejecutivo no mencionó si otros personajes de la era Netflix reaparecerán en Daredevil: Born Again. Algo que ya habían estado explorando, aparte del reintegrado Frank Castle, The Punisher.

“Se trata de no apresurarse y contar la mejor historia. Sí, es emocionante pensar en la interacción de los personajes, pero se trata de las razones. A veces lo hemos hecho muy bien, a veces nos hemos apresurado. La historia tiene que marcar el camino”.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again continuará la historia tras el final de la primera, en el que el alcalde Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) consolidó violentamente su poder, lo que llevó a Matt Murdock a pasar a la clandestinidad y a buscar aliados para resistir a Fisk y su grupo de antijusticieros. Jones formará parte de ese grupo.

Marvel Television estrenará Ironheart el próximo 24 de junio, serie de seis episodios producida por Ryan Coogler. Wonder Man constará de ocho episodios de 30 minutos. La compañía espera para ver si estas series tendrán segundas temporadas, mientras Daredevil: Born Again irá por una tercera y hasta probablemente más.

Fuente: The Hollywood Reporter