Jon Bernthal regresaría como Punisher, pero Karen y Foggy no

Según fuentes cercanas a The Hollywood Reporter, Jon Bernthal regresaría en las botas de Frank Castle o The Punisher en la serie Daredevil: Born Again para Disney+. De esta manera, repetiría pantalla junto a Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin. No sabemos en cuántos de los 18 episodios que tienen planeados para la nueva serie de Daredevil haría aparición.

Desde los días de The Walking Dead, Daredevil y The Punisher, hemos visto a Bernthal en otros papeles menos mediáticos. Uno de ellos en la multipremiada serie El oso, como hermano del protagonista interpretado por Jeremy Allen White. Sin embargo, su icónico papel como Punisher es tan parte de Jon Bernthal como lo es Daredevil de Charlie Cox o Wolverine de Hugh Jackman.

El personaje de Punisher interpretado por Jon Bernthal fue introducido en la segunda temporada de Daredevil para Netflix, ahora disponible en Disney+. Su buena recepción le dio paso a protagonizar una serie propia con dos temporadas, antes que terminara la licencia del proyecto entre Marvel y Netflix. Hubo también un malentendido sobre una nueva serie para Disney+.

Jon Bernthal (The Punisher) compartió pantalla con Deborah Ann Woll en su propia serie antes de Disney.

Daredevil, Kingpin y Punisher

Teniendo en cuenta los diferentes tonos entre las series de Netflix y las de Disney+ directamente conectadas con el Universo Cinematográfico de Marvel, es incierto cómo resultará la próxima serie de Daredevil en manos de Disney. La aparición de Charlie Cox como Matt Murdock y su alterego en la serie de She-Hulk fue mucho más ligera y jovial que el sombrío personaje construido para Netflix. Su debut fue más corto en Spider-Man: Sin camino a casa.

Daredevil: Born Again se desviará del cómic de 1986 escrito por Frank Miller en el que se basa. Por ejemplo, The Punisher no aparece en la historia original y Wilson Fisk es el villano principal. Kingpin fue introducido al UCM en la serie de Hawkeye. En ésta vimos un personaje similar al de Netflix aunque con fuerza y resistencia superior. Tanto Cox como D’Onofrio aparecerán juntos primero en la serie Echo, posiblemente para finales de 2023.

Charlie Cox y Elden Henson.

Otros actores provenientes de Daredevil (Netflix) como Deborah Ann Woll y Elden Henson, quienes daban vida a Karen Page y Foggy Nelson, no habrían sido reclutados. Por el momento no está del todo claro si los personajes serán omitidos o asignados a otros actores. Sobre la violencia gráfica que maneja The Punisher, es otro cuestionable tema para Disney.

Daredevil: Born Again se estrenaría en el segundo trimestre del 2024.