En lo que respecta a ‘anime’, uno de los estrenos más llamativos de la temporada de otoño de 2020 fue Jujutsu Kaisen. Sin embargo, el adjetivo “llamativo” se queda corto a la hora de definir el fenómeno que no tardó en surgir alrededor de la serie. Como suele ser el caso, la adaptación animada de Jujutsu Kaisen para muchos fue el primer contacto con la obra de Gege Akutami. A pesar de que su premisa, personajes y ambientación no son particularmente originales, la ejecución de estos diferentes elementos fue lo que hizo que muchos se enamoraran de la historia protagonizada por Yūji Itadori. Como si no fuera suficiente, el excelente trabajo hecho por MAPPA y el director Sunghoo Park elevó aún más la obra de Akutami. Por supuesto, la popularidad del ‘anime’ ha hecho que las ventas del ‘manga’ se disparen.

No obstante, muchos ignoraban que el ‘manganime’ de Jujutsu Kaisen no es el comienzo de la historia. Un año antes de que comenzara a relatar las andanzas de Yūji Itadori en las páginas de Weekly Shōnen Jump, Gege Akutami publicó una miniserie en la revista Jump GIGA. Aunque diseñada como una obra independiente, Tōkyō Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō supuso el debut de varios personajes y elementos que terminaron apareciendo en el siguiente ‘manga’ de Akutami. En 2018, los cuatro capítulos de Tōkyō Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō fueron recopilados en un volumen bajo el título Jujutsu Kaisen 0. En otras palabras, habemus precuela.

Tras la conclusión de la primera temporada del ‘anime’, MAPPA anunció que estaba trabajando en una película animada que adaptaría dicha historia. ¿Está a la altura de lo presentado en el ‘anime’? ¿Es una buena adaptación de la obra original? Esas son las preguntas que responderemos en esta reseña de Jujutsu Kaisen 0.

La historia de Jujutsu Kaisen 0 comienza un par de años antes de los eventos del ‘manganime’. Después de que la maldición de grado especial Rika Orimoto deja en el hospital a cuatro bravucones, Yūta Okkotsu es condenado a muerte por el consejo de hechiceros bajo el cargo de ser portador de la maldición. Sin embargo, Satoru Gojō interviene y propone inscribirlo en la Escuela de Hechicería de Tokio con el fin de ayudarlo a dominar su maldición y convertirlo en hechicero. Si bien se opone al principio, Yūta termina accediendo ante su deseo de saber si es digno de vivir después del sufrimiento que ha causado. Gracias a las experiencias que comparte con los estudiantes de primer año Panda, Maki Zenin y Toge Inumaki, Yūta poco a poco aprende a controlar su maldición y fortalece su resolución para vivir plenamente.

Antes de continuar hablando sobre la historia, vale la pena señalar la fidelidad con la que Jujutsu Kaisen 0 fue adaptado a la gran pantalla. No se omitió momento o detalle alguno. Al contrario, MAPPA aprovechó para integrar rostros familiares —y otros que estarán presentes en la temporada 2 del ‘anime’— que originalmente no estaban en el ‘manga’ de 2017. No obstante, dicha fidelidad tiene sus desventajas.

A pesar de que Jujutsu Kaisen 0 no sufre de mal ritmo, su primera mitad puede sentirse bastante «episódica» —al fin y al cabo, es una adaptación 100% fiel de los primeros dos capítulos: ambos aventuras independientes, pero importantes para desarrollar el carácter de Yūta— y expositiva. Esto último tiene sentido al tener en cuenta que el ‘manga’ de 2017 estaba estableciendo los pilares de lo que sería la próxima obra de Gege Akutami. Aunque estas explicaciones pueden resultar redundantes a los que ya conozcan Jujutsu Kaisen, son pertinentes al tener en cuenta que el protagonista sabe nada sobre el mundo de la hechicería. Lo anterior no quiere decir que el filme no ofrezca información inédita a los fanáticos del ‘manganime’.

El contexto extra favorece a personajes como Maki y Satoru. Sin embargo, el más beneficiado es Suguru Getō. Tanto la película como el ‘manga’ ahondan en sus motivaciones y la importancia de su relación con Satoru. Ahora, cabe admitir que su conflicto con Yūta es básico. Se limita al choque del deseo de Suguru de hacerse con Rika y el del protagonista de proteger a sus amigos. En ese sentido, dicho conflicto no es tan interesante. No obstante, la cinta lo compensa con la excelente animación y ambientación de la pelea final. Por fortuna, eso también aplica al resto del filme.

Una vez más dirigido por Sunghoo Park, Jujutsu Kaisen 0 brilla por las mismas razones por las que la primera temporada del ‘anime’ fue tan alabada. No solo goza de impresionantes coreografías, que no comprometen lo que en general es una cinta bien animada y son más frecuentes gracias al mayor presupuesto, sino que el apartado musical eleva la acción y emoción presentadas en pantalla. En relación con lo anterior, Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui y Alisa Okehazama regresaron para componer la banda sonora. Si bien todas las melodías son excelentes, vale la pena resaltar la que suena al comienzo: Greatest Strenght. También cabe señalar las canciones compuestas por King Gnu para el filme: Ichizu (一途) y Sakayume (逆夢).

¿Por qué no concluir esta reseña de Jujutsu Kaisen 0 hablando sobre el doblaje al español latino hecho por Crunchyroll? Como ya se había dado a conocer, todos los actores de voz que prestaron su talento para la primera temporada de Jujutsu Kaisen regresaron para la película. No son los únicos que debutan en la franquicia, pero los nuevos actores que destacan son Diego Ramora e Itzel Mendoza. El primero interpreta a Yūta Okkotsu. La segunda presta su voz para Rika Orimoto.

Ramora no siempre logra igualar los picos emocionales de la actuación de Megumi Ogata, la ‘seiyū’ de Yūta Okkotsu. Aun así, es una de las mejores interpretaciones de la película junto con la de José Vilchis como Satoru Gojō. En el caso de Mendoza, no fue la mejor opción para interpretar a Rika Orimoto. No es porque su actuación sea mala. Simplemente, su voz no es la más adecuada para una niña de 10 años.