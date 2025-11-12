Jumanji 3 ha comenzado oficialmente su producción, la última película con La Roca

De regreso a la selva, una vez más. La próxima película de Jumanji ya está oficialmente en producción y todo indica que será la última de la saga moderna. La cuenta oficial en Twitter/X también compartió una imagen en blanco y negro de los protagonistas de la franquicia, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart, sentados y riendo juntos durante una lectura de guion.

Johnson confirmó posteriormente que la película estaba en producción a través de su Instagram, donde reveló que la próxima entrega de la franquicia será la última.

“Fue increíble reunir a todo el equipo de nuevo, ¡y nos dolían las mandíbulas de tanto reír! Todos hablamos de cuánto extrañábamos esta alegría y diversión. ¡Hagamos una buena película!”

El actor, también conocido como La Roca, incluyó una imagen en primer plano del póster de la película original de 1995, donde se aprecian los dados que se lanzan para avanzar en el juego de mesa. Después, compartió una foto de un collar con un colgante de dados.

“El significado de los dados en la última imagen es un pequeño guiño que mi personaje, el Dr. Smolder Bravestone, lleva en un collar en nuestra última película”, explicó Johnson. “Son los dados de la película original de Jumanji de 1995 y una forma de rendir homenaje, cariño y respeto al gran Robin Williams”.

Teniendo en cuenta esta inclusión, existe la posibilidad de que esta última película tenga una conexión importante con la original. Quizás el juego de mesa regrese para una última aparición, en lugar de un videojuego. Según el canon de Jumanji es posible que esto vuelva a ocurrir; aunque tristemente sea imposible esperar un cameo de Williams, no descartaríamos a los otros personajes ya bastante adultos.

Jumanji 3 se estrenará en cines el 11 de diciembre del 2026.