Cine y TV

KPop Demon Hunters 2 no llegaría antes del 2029, pero la secuela está asegurada

No es fácil cazar demonios y complacer al público.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

No es una sorpresa que KPop Demon Hunters o Las Guerreras K-Pop tendrá una secuela en Netflix. Sin embargo, su producción llevará tiempo, así que la película no llegará sino hasta 2029. Esta información proviene de Variety, tras los informes de principios de año que confirmaban que KPop Demon Hunters tendría varias secuelas. Netflix y Sony habrían cerrado un acuerdo para la secuela directa, pero las películas de animación requieren mucho tiempo de producción.

KPop Demon Hunters es el estreno más popular de Netflix, superando incluso a la primera temporada de El juego del calamar, Wednesday y Stranger Things. Ha permanecido 20 semanas consecutivas en el top 10 de Netflix, generalmente en el primer o segundo puesto. Es una película de Sony Pictures Animation que sigue a la banda de K-pop, Huntrix, un trío que se dedica a cazar demonios y lucha contra un malvado rey demonio empeñado en devorar a la humanidad.

- Publicidad -

Aunque se ha rumoreado que podría estar en desarrollo una adaptación de Las Guerreras K-Pop con actrices y actores reales, la creadora, Maggie Kang, ha declarado que la serie se adapta mejor a la animación, afirmando que «es muy difícil imaginar a estos personajes en un mundo de acción real».

KPop Demon Hunters está disponible en Netflix, con una opción adicional de karaoke.

Cuándo llega la skin de Krusty el payaso a Fortnite
Cuándo llega la skin de Krusty el payaso a Fortnite
One Piece: estos son los que dan vida a Ace y Bon Clay en el live action
Aquí tienen el nuevo tráiler en español de la película Five Nights at Freddy’s 2
Ventas de Switch 2 superan los 10 millones de unidades y las de Switch 1 están a poco de superar a Nintendo DS
La controversial skin Jinx Quebrantada regresa a LoL para acompañar a Tristana y Gwen Pastoras de lluvias
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior No hay futuro, por tercera vez Terminator 2D: No Fate es aplazado y ojalá esta fecha sea la vencida
No hay comentarios

Lo último

No hay futuro, por tercera vez Terminator 2D: No Fate es aplazado y ojalá esta fecha sea la vencida
Videojuegos
One Piece Pirate Warriors 4, fecha de lanzamiento de las versiones de PS5, Xbox Series y el paquete DLC de Egghead
Videojuegos
Nintendo Store se une a la larga fila de apps para móviles iOS y Android, que bien podrían ser una sola
Videojuegos
Este es Disneyland Game Rush, el modo de juego de Fortnite basado en los parques de Disney
Videojuegos