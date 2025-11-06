KPop Demon Hunters 2 no llegaría antes del 2029, pero la secuela está asegurada

No es una sorpresa que KPop Demon Hunters o Las Guerreras K-Pop tendrá una secuela en Netflix. Sin embargo, su producción llevará tiempo, así que la película no llegará sino hasta 2029. Esta información proviene de Variety, tras los informes de principios de año que confirmaban que KPop Demon Hunters tendría varias secuelas. Netflix y Sony habrían cerrado un acuerdo para la secuela directa, pero las películas de animación requieren mucho tiempo de producción.

KPop Demon Hunters es el estreno más popular de Netflix, superando incluso a la primera temporada de El juego del calamar, Wednesday y Stranger Things. Ha permanecido 20 semanas consecutivas en el top 10 de Netflix, generalmente en el primer o segundo puesto. Es una película de Sony Pictures Animation que sigue a la banda de K-pop, Huntrix, un trío que se dedica a cazar demonios y lucha contra un malvado rey demonio empeñado en devorar a la humanidad.

Aunque se ha rumoreado que podría estar en desarrollo una adaptación de Las Guerreras K-Pop con actrices y actores reales, la creadora, Maggie Kang, ha declarado que la serie se adapta mejor a la animación, afirmando que «es muy difícil imaginar a estos personajes en un mundo de acción real».

KPop Demon Hunters está disponible en Netflix, con una opción adicional de karaoke.