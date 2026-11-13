Cine y TV

KPop Demon Hunters vuelven a cantar y bailar en Netflix con 22 nuevos episodios

Canta y baila con las Huntr/X.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Las fanáticas y fanáticos de KPop Demon Hunters reciben a través de Netflix nuevo contenido oficial inédito de las Huntr/X, Rumi, Mira y Zoey, para disfrutar antes del 2019. La plataforma incorpora 22 nuevos episodios, distribuidos entre KPop Demon Hunters PLAYlist y KPop Demon Hunters Bonus Content; este último incluye ahora una segunda temporada completa titulada ‘Dance Videos’. Con una duración total de 78 minutos, estos nuevos episodios ofrecen a los suscriptores el equivalente a un largometraje.

KPop Demon Hunters Bonus Content y KPop Demon Hunters PLAYlist brindan experiencias diferentes a los suscriptores de Netflix. Mientras que el primero se centra en extras pensados ​​para fans, como coreografías de baile, el segundo permite sumergirse en lo que Netflix describe como una «imaginativa serie de historias breves, divertidas secuencias en ‘stop motion’ y aventuras interactivas».

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La secuela cinematográfica, sin embargo, aún tiene un par de años más de espera. KPop Demon Hunters se estrenó en 2025 y se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix, además de catalogarse como el mayor fenómeno de animación de la década.

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, con un guion escrito en colaboración con Hannah McMechan y Danya Jimenez, KPop Demon Hunters sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres mejores amigas e ídolos del K-pop que integran el grupo musical Huntr/X. Además de su faceta artística, las tres tienen la misión de combatir a las fuerzas del mal y proteger el Honmoon, una barrera mística que impide que las fuerzas demoníacas lideradas por el temible Gwi-Ma, invadan el mundo de los mortales.

KPop Demon Hunters, KPop Demon Hunters Bonus Content y KPop Demon Hunters PLAYlist están disponibles en Netflix. Puedes seguir con la fiebre de KPop Demon Hunters con el cereal Kellogg’s, Advent Calendar, The Deluxe Screen Comic, cartas Magic, sets de LEGO, figuras Hot Toys, libro arte, Monopoly de Hasbro y el juego creativo Toca Boca World.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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