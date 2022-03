La pandemia de COVID-19 cambió para siempre la industria del cine. La producción de varias películas se vio en problemas debido a los aplazamientos y dificultades que causó durante las grabaciones. Una de las producciones afectadas fue Risco-Bestias 6, de la que dependía el destino de su estudio. Solo que Risco-Bestias 6 no es real, es el filme que están grabando los personajes de La burbuja, la nueva película satírica de Judd Apatow para Netflix.

Además del tráiler de la película real, también pueden ver el tráiler de la película falsa Risco-Bestias 6: La batalla por el Monte Everest.

Como pueden ver, no solo está satirizando la reacción de Hollywood a la pandemia, sino las grandes películas de alto presupuesto pertenecientes a franquicias populares.

¿Quiénes son los actores de la película?

Este es un filme lleno de estrellas y muy buenos comediantes. Cuenta con las actuaciones de Karen Gillan (Doctor Who, Guardianes de la Galaxia), Iris Apatow, Fred Armisen (Saturday Night Live), Maria Bakalova (Borat 2), David Duchovny (Los Expedientes Secretos X) Keegan-Michael Key (Key & Peele, El Depredador), Leslie Mann (This is 40), Pedro Pascal (The Mandalorian), Peter Serafinowicz (Shaun of the Dead) y un cameo de Benedict Cumberbatch.

¿Cuál es la fecha de estreno de La burbuja en Netflix?

Esta película tendrá una fecha de estreno muy apropiada. En Colombia, Latinoamérica y el resto del mundo podremos ver Risco-Bestias 6… bueno, La burbuja el día de los inocentes: viernes 1 de abril de 2022.

Fuente: canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube