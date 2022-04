La burbuja (Netflix) – Reseña

La pandemia de COVID-19 cambió el mundo. La forma en que nos relacionamos con los demás ya no es la misma ni tampoco la forma en que consumimos arte y entretenimiento. Los estudios de Hollywood, preocupados por el futuro de su negocio, recibieron muchas críticas por continuar la producción de series y películas en los peores momentos de la crisis de salud. La burbuja, la nueva película de Netflix, trata de satirizar esta problemática situación con un elenco de lujo y un par de buenas ideas.

Tristemente, eso no fue suficiente. En esta reseña vamos a descubrir por qué La burbuja no logró convertirse en “la comedia definitiva sobre Hollywood en la pandemia”. Es una parodia mediocre. Solo logra sacar un par de sonrisas y no sabe cuándo callarse.

Durante los primeros días de las cuarentenas de COVID-19, el estudio detrás de la exitosa franquicia de películas Risco-Bestias decidió comenzar la producción de la sexta entrega de la saga usando una ‘burbuja’. Esta es una serie de procedimientos de seguridad que deberían mantener a todos los actores y equipo de producción a salvo. Pero la ambición del estudio, irresponsabilidades de los involucrados y clásicas locuras de Hollywood convirtieron la experiencia en una pesadilla.

Lo primero que resalta de esta película es su impresionante colección de actores. Tenemos en pantalla a Karen Gillan (Doctor Who, Guardianes de la galaxia), Pedro Pascal (The Mandalorian, Juego de tronos), Keegan-Michael Key (Key & Peele), David Duchovny (Los expedientes secretos X), Kate McKinnon (Las cazafantasmas) y muchos más.

Cada uno de los personajes es un arquetipo en el mundo de Hollywood: la actriz que trata de revivir su carrera, el ganador del Óscar que no sabe qué hace en un filme ‘inferior’, el que se cree guionista y la chica famosa en redes sociales que solo fue incluida por su cantidad de seguidores. Eso se presta para algunos momentos paródicos graciosos, pero no es suficiente.

También cuenta con una buena variedad de cameos, pero solo un par resultan divertidos.

El principal problema de La Burbuja de Netflix es su falta de una buena edición, tanto a nivel del guion como de corte final. Incluyeron absolutamente todos los chistes que se les ocurrieron, incluso si no tenían sentido dentro del concepto general de la película.

Hay tanta saturación de bromas que era imposible que algunas no lograran hacer reír. Incluso hay momentos capaces de sacar carcajadas muy fuertes. Pero la mayoría no funcionan y lo peor es que hay demasiados chistes que resultan simplemente vergonzosos.

Pero los chistes malos no son el único problema. El desarrollo se contradice a sí mismo en múltiples ocasiones con el único objetivo de hacer una broma. Estos huecos en la trama podrían ser fáciles de excusar si no se acumularan por montones.

Da tristeza ver a comediantes tan buenos como Keegan-Michael Key y Kate McKinnon trabajando con un material tan mediocre. El mayor crimen que comete el filme es desaprovechar por completo a Maria Bakalova. Ella había demostrado un talento cómico impresionante en la secuela de Borat y aquí no hace casi nada.

La película falsa que están grabando en La burbuja, Risco-bestias 6: La batalla por el Everest, es una producción que no estaría fuera de lugar en Netflix. Se trata de una clara parodia de Jurassic Park y de hecho está inspirada en la grabación de Jurassic World Dominion en medio de la pandemia.

La trama busca criticar las películas de franquicias populares, las grabaciones con efectos especiales, los actores que forman parte de ellas y los mismos estudios que eternizan estas sagas. Sin embargo, no es más que una crítica superficial y caricaturesca. Una burla sin gracia. Sí, sabemos que estudios como Disney y Sony son codiciosos y que algunos actores son difíciles de tratar. Decirlo en voz alta no supone una gran revelación.

El tema de trabajar en medio de la pandemia tenía mucho más potencial. La burbuja sí atina al mostrar cómo muchos de los protocolos de bioseguridad que tantas empresas adoptaron “para ser responsables” no eran más que excusas para mantener a sus empleados en las oficinas.

Aunque se supone que este elemento es la razón de ser de la película, la trama se aleja del mismo en muchas ocasiones y pierde el rumbo. Luego vuelve al tema con chistes fáciles sobre el COVID-19. Resulta un poco hipócrita por parte de Netflix si tomamos en cuenta que La burbuja también es una producción realizada en medio de la pandemia.

Una revisión extra al guion y un poco de edición para darle un enfoque más claro hubieran tenido como resultado una comedia mucho mejor. Es una lástima porque, como dijimos en un comienzo, la idea original —satirizar la respuesta de Hollywood durante los primeros meses de la pandemia— tenía mucho potencial.