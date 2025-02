Es prácticamente una tradición con las películas de Marvel. Al final de cada película, nos quedamos unos minutos más en la sala de cine hasta el final de los créditos para sorprendernos con una revelación, un cameo sorpresa o al menos un buen chiste. No fue así en Capitán América: un nuevo mundo, pues no tiene escena de mitad de créditos y su escena poscréditos es tan simple e innecesaria que hubiera sido mejor que no tuviera nada.

Aunque no voy a publicar una reseña, debo decir que me gustó Capitán América: un nuevo mundo. Es una buena película con muy buenas ideas que no siempre están bien ejecutadas. Se nota demasiado que le recortaron elementos importantes, no se compromete con su mensaje político y hay momentos en que tiene malos efectos por computadora, pero la trama es interesante, tiene muy buenas actuaciones y secuencias de acción divertidas.

Dicho esto, no valió la pena quedarse hasta el final. La escena poscréditos de Capitán América: un nuevo mundo no vale la pena porque no revela nada interesante, no nos sorpende con nada y lo que nos dice es algo que ya sabíamos. A continuación voy a revelar lo que pasa en esa escena, pero honestamente no es un gran ‘spoiler’ y pueden leerlo incluso si planean ver la película en cines porque no les va a arruinar nada.

Tras los créditos, vemos al Capitán América visitando al villano de la película en su celda en la balsa. Tras un breve diálogo, le dice que existen otros mundos y que uno de ellos va a atacar el suyo. Esta escena ya se filtró a internet y pueden verla aquí.

Eso es todo. Ya sabemos de la existencia del multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel y ni siquiera ponen eso en boca de un personaje sorpresa. Creo que vale la pena ver esta película —no es grandiosa, pero es un buen rato— pero no vale la pena esperar hasta el final para abandonar la sala de cine. Esperemos que Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos tenga una mejor.