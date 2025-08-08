La hora de la desaparición explicada – análisis a fondo de la historia y simbolismo de Weapons

Después de ver la sensacional Bárbaro en 2022, sabía que el director Zach Cregger tenía el potencial para convertirse en un maestro del horror y con su nueva película está demostrando que yo tenía razón. Su nueva película es una obra impactante, violenta y muy misteriosa que tiene a los espectadores hablando y teorizando sobre lo que acaban de ver, porque nos dejó muchas inquietudes. Es por eso que en este análisis a fondo voy a tratar de explicar el significado de Weapons —traducida en Latinoamérica como La hora de la desaparición— y responder muchas de las preguntas que nos dejó.

Este artículo tiene ‘spoilers’ y está enfocado a personas que ya vieron la película y quieren entenderla mejor. Si no la han visto aún, les recomiendo hacerlo antes de continuar leyendo.

La desaparición de los niños

A las 2:17 de la madrugada en una noche cualquiera en Maybrook, Pensilvania, 17 de los 18 niños de la clase de la profesora Justine Gandy se levantaron de sus camas y abandonaron sus casas para salir corriendo hacia la oscuridad. Nadie sabe a dónde fueron. La profesora y Alex Lilly, el único niño de su clase que no desapareció, dijeron no saber nada al respecto para desesperación de la policía y de los atormentados padres.

Como pudimos ver en la película, la persona que escribió ‘Bruja’ en el auto de Justine tenía la razón en cuanto qué clase de ser era el culpable, aunque no en cuanto a la persona exacta. La responsable de la desaparición de los niños era una bruja: Gladys Lilly, la “tía” de Alex, que usó un hechizo para atraer a todos ellos hacia el sótano de su casa al más puro estilo de un cuento de hadas de los hermanos Grimm.

¿Qué o quién es Gladys?

Hay mucho misterio alrededor del personaje de Gladys en Weapons / La hora de la desaparición y la película no da todas las respuestas, pero da suficientes pistas al respecto para que los espectadores podamos teorizar al respecto.

Lo que sí está claro es que Gladys es una bruja que está muriendo y usa sus hechizos sobre los demás buscando mantenerse con vida. Aunque la razón por la que está muriendo no es clara y visualmente se sugiere que sería cáncer mediante cosas como la pérdida de su cabello, hay una teoría de que podría ser un ente increíblemente viejo que se mantiene con vida gracias solo gracias a sus artes oscuras.

Su relación con la familia Lilly también se pone en duda a causa de esto. Ella solo se presenta como “tía de Alex”, pero parece ser demasiado vieja para ser la hermana de su madre. Podría en realidad ser la tía o tía abuela de ella, pero hay una teoría más interesante: ella podría no estar relacionada con ellos en absoluto, sino que usó su magia para engañarlos, convencerlos de que es familia y así inmiscuirse en su casa como un parásito.

Esta comparación es apta porque Gladys es un parásito que se “alimenta” de la comunidad en la que se ha insertado. La misma película hace referencia a los parásitos en varias ocasiones (en la clase de Alex y en el programa que Marcus y su esposo ven en televisión cuando ella llega a visitarlos). Aunque nunca vemos qué es lo que ella le hace a sus víctimas —primero los padres de Alex y luego a los niños desaparecidos— podemos intuir que se está “alimentando” de ellos de algún modo para recuperar su fuerza vital. Aunque no se llega a ver más joven, si vemos como le crece algo de cabello y recupera su energía.

En otras películas o historias —incluyendo las de vampiros— solemos ver a las víctimas de esta clase de monstruos parásitos envejecer o debilitarse a medida que sirven de alimento. Aquí no pasa eso, pero las víctimas sí quedan catatónicas. Esto podría ser un efecto del hechizo de control, pero ya que al final de la película vemos que Archer se recupera a pesar de estar siendo controlado, lo más probable es que Gladys se haya alimentado de sus mentes y no de su fuerza vital.

Esta bruja es representada por las flores. A lo largo de la película la vemos usando diferentes prendedores de especies de flores (no todas parasíticas a pesar de que eso hubiera reflejado mejor su tema) y ella misma se viste de formas muy coloridas al estilo de Ágatha Ruiz de la Prada que llaman la atención como lo hacen las flores de un árbol. También se presenta con el apellido Lilly — el mismo de Alex, lo cual podría ser un error de parte de Gladys porque ese no debería ser el apellido de su supuesta hermana — y eso puede ser importante porque el lirio (lilly en español) es considerada en algunas culturas como la flor de la muerte o incluso la flor del infierno.

Otra pista que hay sobre la posibilidad de que Gladys sea un ser muy viejo es que miente diciendo que los padres de Alex “tienen tuberculosis”, una enfermedad muy poco común en la era actual gracias a las vacunas, pero que era mucho más prevalente en el siglo XIX y comienzos del siglo XX.

¿Cómo funcionan los hechizos de Gladys?

Vemos en acción dos ejemplos de la magia de Gladys en la película: el hechizo de control y el hechizo para “convertir en arma”.

Para controlar a otra persona, Gladys usa un objeto personal de la víctima y lo arroja en un tazón con agua, su saliva y otras sustancias que no pude identificar. Luego toca una campana marcada con un triángulo y el número seis (más sobre estos símbolos luego). Es el sonar de esta campana lo que atrae a los niños después de que ella hizo el hechizo con las tarjetas de sus nombres.

Para convertir otra persona en arma, Gladys usa una de las ramas del extraño árbol que lleva consigo. La bruja amarra un objeto personal de la persona que usará como arma a la rama y la mancha con su propia sangre. Luego le amarra un mechón de cabello de la persona que usará como víctima y rompe la rama para que la persona controlada se “arroje como un misil teledirigido” contra su objetivo.

Hay otra forma de usar este hechizo y es con el uso de la sal, la cual es ampliamente conocida como un elemento protector contra la magia. De alguna forma, Gladys puede vincular sus “armas” a una línea de sal de modo que ataquen a cualquiera que la cruce, como vemos al final de la película.

El efecto de estos hechizos se puede notar no solo en las víctimas, sino también en la comunidad de Maybrook. Gladys se ha convertido en una presencia maligna tangible sobre la ciudad y podría ser por esto que algunos personajes pueden verla en sus sueños y bajo el efecto del alcohol o las drogas.

Las armas de una bruja

Los elementos que más me intrigan de Weapons / La hora de la desaparición son las herramientas que usa Gladys en esos hechizos, específicamente la planta y la campana.

Las plantas son las principales herramientas de la brujería en casi todas las culturas y hemos visto a brujas usar las hojas, flores y ramas en montones de historias sobre ellas. Incluso las “escobas” que suelen usar para volar en cuentos infantiles suelen ser creadas con ramas de árboles mágicos o muy antiguos.

No he podido identificar qué tipo de planta es la que usa Gladys en su hechizo para crear armas o, si es ficticio, qué es lo que representa. Mi investigación continúa y estoy muy pendiente de las teorías de otras personas al respecto, así que actualizaré este artículo si me entero de algo interesante.

Lo mismo pasa con la campana. Estas son ampliamente utilizadas en diferentes tipos de magia como “activadores” para los hechizos y —más relevante— en la hipnosis. Después de todo, se puede interpretar el estado en que quedan las víctimas de Gladys como “hipnotizadas”.

Pero es importante que la campana que usa la bruja está marcada con un triángulo y un seis. El triángulo es un símbolo muy poderoso y frecuente en muchas tradiciones ocultistas que puede significar diferentes cosas como equilibrio, fuego, el número 3 y dios. También puede ser interpretado directamente como “arma” en ciertas ficciones militares. Incluso en la serie coreana El juego del Calamar vemos que los soldados son representados por este símbolo. En Weapons / La hora de la desaparición la pose que ponen las víctimas de Gladys al correr parece representar también un triángulo.

En cuanto al 6, este es un número supremamente importante en numerología y, por tradición bíblica, representa al mal cuando está repetido tres veces. La interpretación más simple que veo de esto es que el triángulo representa al tres y el 6 repetido tres veces es 666, el número de la bestia. Pero el triángulo parece demasiado importante en la película para ser simplemente eso. A lo mejor representa todo eso al mismo tiempo o algo completamente diferente. Seguiré analizando a ver qué encuentro y lo compartiré con ustedes en una futura actualización de este artículo.

El rifle gigante y la metáfora detrás de La hora de la desaparición

No hay duda que una de las escenas más misteriosas e intrigantes de Weapons / La hora de la desaparición es cuando Archer persigue a su hijo en sueños solo para ver un enorme rifle de asalto suspendido sobre su casa marcado con la hora 2:17.

Esta debería ser una escena muy cargada de significado debido a lo que representa esa imagen en combinación con el planteamiento de la película. La idea de niños compañeros de escuela desaparecidos y un rifle de asalto inmediatamente nos hace pensar en la epidemia de tiroteos escolares (y de tiroteos en general) que agobia a Estados Unidos, país de origen de este filme.

Aunque es una lectura absolutamente válida, definitivamente no era la intención del escritor y director de Weapons. En una entrevista con la publicación NBP, Zach Cregger dice:

Para mi no es una película sobre tiroteos escolares. No quiero que esta película sea política.

Eso resulta interesante porque su anterior película, Bárbaro, tiene una visión muy clara sobre las políticas de género modernas, especialmente en lo que se refiere a violencia contra las mujeres.

Cregger agrega que es una película muy personal inspirada por la muerte de un ser querido y las formas en que lidiamos con el duelo cuando alguien desaparece de nuestras vidas. Esto es algo que definitivamente está representado en las formas autodestructivas en que personajes como Archer y Justine lidian con lo ocurrido, como Alex se enfrenta a la destrucción de su familia mientras que otros como Marcus simplemente quieren que todo vuelva a la normalidad.

Si hay un tema claro en Weapons / La hora de la desaparición es la oscuridad, la rabia y la maldad que se ocultan bajo las aparentemente perfectas fachadas suburbanas. Gladys es una villana absolutamente egoísta que se aprovecha de la desconfianza y miedo que ella misma causó para convertir a las personas en “armas”. De esta forma, todos se atacan entre sí mientras ella se sale con la suya.

Hay muchas otras lecturas que se pueden sacar de este filme: hay temas de abuso infantil, violencia intrafamiliar, incompetencia policial y por más que Cregger no lo hiciera intencional, sobre violencia escolar. También hay mucho simbolismo que seguimos analizando en comunidad y que puede darnos una mejor comprensión sobre la brujería de Gladys y las fuerzas malignas en acción que convirtieron a los habitantes de Maybrook en armas. Actualizaré este artículo cuando descubra más.