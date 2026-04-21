La introducción de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel podría tener una pequeña formación original y no contar con Wolverine

De acuerdo con Alex Perez de Cosmic Circus, una frecuente fuente de información relacionada con el universo Marvel, cuando el nuevo equipo o reinicio de los X-Men llegue al Universo Cinematográfico de Marvel, contaría una historia ‘coming of age’ (paso de la adolescencia a la adultez) con un elenco que crezca y madure con el paso de los años.

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Existe el rumor que Marvel Studios podría introducir en la «Saga Mutante» a los cinco X-Men originales como miembros principales. Pero no se trataría de una alineación remotamente parecida a la de X-Men ’97. De llegar a ser cierto, los miembros serían Cyclops, Jean Grey, Iceman, Angel, Beast y el profesor Charles Xavier. Ni Storm ni Wolverine harían parte de la alineación inicial por dichas razones.

Marvel Studios volverá a su habitual horario de los sábados por la noche en la Comic-Con de San Diego 2026. La compañía también tendrá una gran presencia en el recinto ferial de San Diego, y según The Wrap, Marvel Studios también estará presente en Anaheim durante la D23 en agosto. Este es un año importante para el Universo Cinematográfico de Marvel y de ahí su asistencia a dichas convenciones. Allí podríamos conocer más detalles sobre los proyectos de X-Men para el futuro.

La última aparición de Marvel Studios en el Hall H fue en 2024, cuando se reveló que Robert Downey Jr. interpretaría al icónico villano de Marvel, Victor Von Doom, y que los hermanos Russo dirigirían tanto Avengers: Doomsday para 2026 –donde aparecerán actores clásicos de X-Men– como Avengers: Secret Wars para 2027 –donde se rumorea a Hugh Jackman como Wolverine–. En marzo del 2025 se confirmó el elenco principal de Doomsday y cuatro ‘trailers teasers’ se presentaron en diciembre, entre los que se informó el regreso de Chris Evans como Capitán América.

Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre del 2026.