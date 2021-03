La Liga de la Justicia 2 y 3 según los planes de Zack Snyder

Después de años de peticiones finalmente los fanáticos de las películas de DC Comics recibieron La Liga de la Justicia de Zack Snyder en la plataforma HBO Max, película también conocida simplemente como el ‘Snyder Cut’. A pesar del buen recibimiento, en días recientes Warner Bros. confimó que no revivirá o continuará esta visión del Universo Extendido de DC, ya que Zack Snyder tampoco desea continuar trabajando con el estudio.

La versión definitiva de La Liga de la Justicia marca así el cierre de la trilogía de Zack Snyder (Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice) que en un principio estaba compuesta por dos películas más de La Liga de la Justicia. En una entrevista con Vanity Fair, el director contó los planes que tenía para los otros dos filmes, ahora cancelados pero que fueron vislumbrados en las producciones de Snyder durante los años previos y en su revisión de 2021.

«La Liga de la Justicia 2 de Zack Snyder»

La forma más práctica en la que según Snyder se pueden explicar sus intenciones con esta planeada trilogía de filmes yace en las pesadillas post-apocalípticas de Batman, visiones introducidas en Batman v Superman y para entonces sin un sentido muy claro. La versión teatral de 2017 de La Liga de la Justicia omitió esto por completo y solo la versión de Zack Snyder las resucitó y expandió un poco con el Joker de fondo. Además ya no son solo cosa de Bruce Wayne, pues Cyborg también las comparte.

En este futuro caótico Darkseid reina sobre la Tierra en ruinas y controla a la humanidad gracias a la Ecuación Anti-Vida. Superman es malvado y los pocos héroes sobrevivientes huyen constantemente de su poderosa y corrupta presencia, presuntamente manipulado por Darkseid. Normalmente Superman sería inmune a la Ecuación Anti-Vida, pero un punto detonante sería clave en debilitar la voluntad del hombre de acero, la propia Luisa Lane.

Entre los planes de Snyder se encontraba establecer un romance entre Luisa y Bruce, ya fuese durante el lapso que estuvo «muerto» (idea rechazada por el estudio) o mientras Superman se fuera en esta segunda película a pelear personalmente contra Darkseid. En esta más factible realidad, Clark encargaría a Bruce de proteger a Luisa. Cuando Darkseid se entera por culpa de Lex Luthor que Luisa es la verdadera debilidad de Superman, se dirige a la Tierra para acabar con ella, Bruce duda en un momento crucial y Luisa muere.

Superman queda mentalmente destrozado y aquello que lo protegía de la Ecuación Anti-Vida queda a voluntad de Darkseid, provocando el apocalipsis terrícola. Diana Prince también muere, Aquaman atravesado por su propio tridente.

Esta segunda película de La Liga de la Justicia pondría el apocalipsis de Darkseid como escenario principal, muy similar a lo visto en el ‘Snyder Cut’. Batman, Cyborg, Flash, Mera y Deathstroke recorren ciudades en ruinas evitando a un manipulado Superman y buscando la forma de arreglar todo el caos del futuro. Y sí, el Joker estaría ahí pero no como otro villano convertido en pseudo-aliado, aunque eso no era parte del plan original.

En palabras de Deborah Snyder, Joker fue agregado al ‘Snyder Cut’ porque Zack siempre quiso hacer una escena entre Batman y Joker, y esta resultó ser su última oportunidad real de conseguirlo.

Eventualmente, Bruce y Cyborg encontrarían la manera de enviar a Flash a viajar en el tiempo, para advertir al Batman del pasado que Darkseid planeaba ir a la Tierra y reunir las Cajas Madre. Esta es la misma escena referenciada en Batman v Superman y que no encajaba con el resto del filme. Flash viajaría a explicarle a Bruce que Luisa es la clave, mientras que el resto de fugitivos del futuro pelearían contra la Legion of Doom de Lex Luthor, un equipo de súpervillanos liderados junto con Joker.

El cliffhanger de la película sería un Superman de ojos rojos apadrinado por Darkseid listo para hacer polvo a sus antiguos amigos.

«La Liga de la Justicia 3 de Zack Snyder»

Las cosas se ponen un tanto difusas para explicar una susodicha tercera parte, en especial con el cliffhanger de Superman, pero lo cierto es que finalmente Bruce comprendería que la única forma de solucionar el futuro está en el pasado (como por variar en las historias de superhéroes, tipo Endgame). La energía de las Cajas Madre sería clave en esto y Cyborg un catalizador, mientras que Batman sacrificaría su vida para salvar la de Luisa cuando Darkseid arribó a la Tierra. Como Superman habría esperado de su amigo.

Con Luisa a salvo y la muerte de Batman, el futuro cambia drásticamente, ya que Superman nunca cae en manos de Darkseid por el efecto de la Ecuación Anti-Vida y el resto de la Liga de la Justicia puede reunirse para enfrentarlo. Esto daría a pie a una imponente y obligatoria batalla final reminiscente a la de los antiguos dioses que desterró a Darkseid. La Mujer Maravilla lideraría a las guerreras amazonas de Themyscira, Aquaman comandaría a los atlantes, mientras que Superman y Flash dirigirían a los humanos de la Tierra en una apocalíptica «guerra gigante» contra Darkseid.

El punto determinante de la película sería el sacrificio de Batman y cómo Cyborg hace ingeniería inversa con la tecnología de las Cajas Madre. De esta manera, Cyborg elabora una ecuación para usar una Caja Madre, enviar a Flash al pasado y así advertirle a Bruce sobre aquel momento en el que no tuvo el coraje de sacrificarse y salvar a Luisa, según Snyder.

La alianza de la justicia gana y Darkseid es vencido, pero no es el final.

«Batman Begins… Again»

El epílogo dejaría las puertas abiertas al futuro de DC Comics en la gran pantalla. Clark y Luisa tendrían un bebé al final de la trilogía, que en honor a su amigo lo bautizarían como Bruce. Pero no sería lo único que compartiría con Bruce Wayne (no, no es su padre). Aún siendo hijo de Superman no tendría poderes, pero ya adulto, Clark y Luisa lo llevarían a la antigua Baticueva y le entregarían el manto original del «tío Bruce.»

Bruce Kent sería el nuevo Batman.

Fuente: Vanity Fair