La muy decente serie de Spider-Noir ha sido cancelada por Amazon tras una sola temporada

A pesar de ser una producción muy bien hecha, tanto a color como en blanco y negro, con un gran Nicolas Cage como protagonista, Amazon Prime Video ha cancelado Spider-Noir después de ocho episodios y una sola temporada. No es que la serie cerrara con un ‘cliffhanger’ o algo por el estilo, pero sí suponíamos que había más espacio para Ben Reilly con otros enemigos tradicionales de Spider-Man adaptados a los años treinta de Spider-Noir. ¿Acaso le afecto su lanzamiento de todos los episodios al mismo tiempo, frente a una estrategia semanal? ¿Simplemente Amazon no quiso invertir más presupuesto?

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

Se trata de un final prematuro para la adaptación del superhéroe arácnido de la Gran depresión. La decisión se produce apenas cuatro meses después del estreno de los ocho episodios de la única temporada de Spider-Noir, que se lanzaron simultáneamente en mayo de este año por Prime Video.

Se rumorea que podrían llegar más proyectos de superhéroes a través de la plataforma como parte de un acuerdo multidisciplinar entre Amazon MGM y Sony Pictures Television. Ambas compañías estarían trabajando en varios proyectos, y aunque se dice que uno de ellos está cerca de recibir luz verde para convertirse en serie, aún no se han anunciado los detalles.

Spider-Noir sigue a Ben Reilly, interpretado por Cage, un detective privado con poderes arácnidos que ayuda a sus amigos y clientes en la Nueva York de los años 30. Además de su protagonista, también contó con Lamorne Morris como Robbie Robertson, Li Jun Li como Cat Hardy y Karen Rodriguez como Janet Ruiz. Otros personajes clásicos de Marvel, como Sandman (Jack Huston) y Tombstone (Abraham Popoola), también tuvieron un papel importante en la serie.

Nielsen registró 2.600 millones de minutos de visualización en las primeras seis semanas tras su estreno. Fue un comienzo prometedor que se desvaneció rápidamente tras salir del top 10 de Prime Video.