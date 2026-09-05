Cine y TV

La muy decente serie de Spider-Noir ha sido cancelada por Amazon tras una sola temporada

La Araña, 2026-2026.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

A pesar de ser una producción muy bien hecha, tanto a color como en blanco y negro, con un gran Nicolas Cage como protagonista, Amazon Prime Video ha cancelado Spider-Noir después de ocho episodios y una sola temporada. No es que la serie cerrara con un ‘cliffhanger’ o algo por el estilo, pero sí suponíamos que había más espacio para Ben Reilly con otros enemigos tradicionales de Spider-Man adaptados a los años treinta de Spider-Noir. ¿Acaso le afecto su lanzamiento de todos los episodios al mismo tiempo, frente a una estrategia semanal? ¿Simplemente Amazon no quiso invertir más presupuesto?

Se trata de un final prematuro para la adaptación del superhéroe arácnido de la Gran depresión. La decisión se produce apenas cuatro meses después del estreno de los ocho episodios de la única temporada de Spider-Noir, que se lanzaron simultáneamente en mayo de este año por Prime Video.

- Publicidad -

Se rumorea que podrían llegar más proyectos de superhéroes a través de la plataforma como parte de un acuerdo multidisciplinar entre Amazon MGM y Sony Pictures Television. Ambas compañías estarían trabajando en varios proyectos, y aunque se dice que uno de ellos está cerca de recibir luz verde para convertirse en serie, aún no se han anunciado los detalles.

Spider-Noir sigue a Ben Reilly, interpretado por Cage, un detective privado con poderes arácnidos que ayuda a sus amigos y clientes en la Nueva York de los años 30. Además de su protagonista, también contó con Lamorne Morris como Robbie Robertson, Li Jun Li como Cat Hardy y Karen Rodriguez como Janet Ruiz. Otros personajes clásicos de Marvel, como Sandman (Jack Huston) y Tombstone (Abraham Popoola), también tuvieron un papel importante en la serie.

Nielsen registró 2.600 millones de minutos de visualización en las primeras seis semanas tras su estreno. Fue un comienzo prometedor que se desvaneció rápidamente tras salir del top 10 de Prime Video.

🕷

Spider-Verso

El Spidey Tracker de Spider-Man: Un nuevo día es real y lo puedes revisar
El Spidey Tracker de Spider-Man: Un nuevo día…
Ya podemos ver cómo lucen las nuevas skins de Spider-Man y The Punisher en Fortnite
Ya podemos ver cómo lucen las nuevas skins…
Casi tres años después de su lanzamiento, Marvel’s Spider-Man 2 recibe una actualización gratis con nuevos trajes y mejoras
Casi tres años después de su…
Spider-Man: Un nuevo día libera al Hulk y una amenaza invisible en su último tráiler
Spider-Man: Un nuevo día libera al…
La serie de Spider-Noir cuenta con algo especial que Spider-Man: Un nuevo día al parecer tendría miedo de incluir
La serie de Spider-Noir cuenta con…
Street Fighter: nuevo tráiler muestra a Evil Ryu y confirma su fecha de estreno en cines
Pudimos ver más de la serie animada Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu en Pokémon XP, nuevo tráiler e imágenes
One Piece: han sido anunciados los actores que darán vida a Koza, Toto, Chaka y Pell en el live action
Tráiler de Golden Axe, serie animada de comedia basada en el clásico juego de Sega
La temporada 2 de Samurái de ojos azules lleva a Mizu a Londres, ya tiene mes de estreno
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior LEGO PlayStation, imágenes y precio de la primera consola de Sony que corría discos físicos
No hay comentarios

Lo último

LEGO PlayStation, imágenes y precio de la primera consola de Sony que corría discos físicos
Cultura POP
Dead or Alive 6: las figuras de Honoka y Marie Rose se dejan ver completamente y alistan reservas
Cultura POP
Cómo abrir la caja fuerte del hotel Devil’s Reef en The Sinking City 2
Videojuegos
El primer juego de Double Fine tras su separación de Xbox es Thank You Bus Driver, un caótico juego de conducción
Videojuegos