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La nueva película de Resident Evil del director de Weapons y Barbarian ya tiene fecha de estreno

En su director confiamos.

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Para la gran mayoría de fanáticos de la saga de horror zombi de Capcom, las adaptaciones a la gran pantalla —y a la pequeña pantalla también— han sido supremamente decepcionantes. La saga protagonizada por Milla Jovovich se desvió demasiado de las intenciones de los juegos, las películas animadas CGI tienen tramas ridículas aún para estándares de la franquicia, la serie de Netflix intentó algo demasiado diferente y la película de 2021 fue terrible. A pesar de esta mala racha, hay muchas esperanzas puestas en la película de Resident Evil del director Zach Cregger, la cual ya tiene una fecha de estreno oficial para 2026.

Sony Pictures lanzó el sitio web oficial de este filme: https://residentevil.movie/. Allí se revela que la fecha de estreno en Norteamérica será el 18 de septiembre, lo que significa llegaría a los cines de Colombia y Latinoamérica el jueves 17 de septiembre de 2026.

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Inicialmente no hay más contenido en dicha página, pero confirma que tendrá una versión IMAX.

Una de las razones por las que los jugadores de Resident Evil tienen fe en este película de 2026 es por su director, el ya mencionado Zach Cregger. Este cineasta no solo ha demostrado que es un gran fan de la saga, sino que ha demostrado su enorme talento para el cine de terror con películas excelentes como Bárbaro y la genial Weapons (llamada aquí La hora de la desaparición).

A pesar de eso, Cregger cree que «los jugadores lo van a odiar» porque no piensa seguir la trama de los juegos. Honestamente, creemos que esto es lo mejor para este proyecto.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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