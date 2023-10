Si ya leyeron nuestra reseña de esta película saben que no nos pareció muy buena, pero que esperábamos que le fuera bien a pesar de eso. El deseo se hizo realidad. Los reportes de taquilla indican que la película de Five Nights at Freddy’s ya se convirtió en un éxito masivo entre las audiencias y que hay interés en continuar la franquicia FNAF en el cine.

Esta es una adaptación a la gran pantalla de los juegos de terror independiente del controversial Scott Cawthon y que se convirtieron en un fenómeno gracias a sus sustos repentinos, complicado ‘lore’ y prevalencias en canales de YouTube. Son la historia de una pizzería abandonada en la que las mascotas animatrónicas todavía rondan los pasillos con intenciones asesinas.

¿Cómo le fue en taquilla a Five Nights at Freddy’s, la película de FNAF?

De acuerdo a The Hollywood Reporter, este filme de terror recaudó 78 millones de dólares en Norteamérica y 52.6 millones en el resto del mundo en su fin de semana de estreno. Eso significa que ya recaudó más de 130 millones de dólares. Tiene aún más mérito sabiendo que tuvo un estreno simultaneo en ‘streaming’ mediante Peacock y que muchos podían quedarse en sus casas a verla.

Tomando en cuenta que la producción tuvo un costo de solo 20 millones de dólares, se puede considerar que es un éxito masivo.

Tomando en cuenta la enorme popularidad de los juegos, no nos sorprende que a la película le haya ido bien a pesar de no contar con el apoyo de la crítica, que en su mayoría la reseñó negativamente.

Con su éxito de taquilla de más de 130 millones de dólares, Five Nights at Freddy’s o FNAF se convirtió en el segundo estreno más exitoso de una película basada en un videojuego. Superó a las películas de Sonic, Detective Pikachu y solo tiene encima la también exitosa películas de Super Mario Bros.

Estos números también la convirtieron en la más taquillera película de horror dirigida por una mujer (Emma Tammi). Es seguro que los productores ya comenzaron las charlas sobre una secuela y no nos extrañaría que la pusieran la la línea rápida de producción.

Vamos a ver que pasa. Aunque no nos gustó este filme, sí nos gustaría volver a ver a estos animatrónicos haciendo de las suyas en el cine otra vez.

